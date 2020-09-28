Arda Turan 2006 yılında Glasgow Rangers'ın kapısından döndü

9 yıllık aranın ardından Galatasaray’a dönenTuran hakkında ilginç bir açıklama yapan Tommy Wilson, Arda’nın görev yaptığı dönem İskoç kulübüne transferin son anda iptal olduğunu söyledi. Wilson, 2006 yılında Avrupa Şampiyonası döneminde Arda Turan’ın Rangers’ın gündeminde olduğunu söyleyen Wilson, eğer Arda gelseydi, Rangers’ın yıldızı olacaktı diyerek o dönem olanları anlattı. Wilson Arda ile Polonya’da yapılan kamp sırasında da tanıştıklarını söyledi.

Wilson, Arda’nın sıcakkanlı ve özgüvenli biri olduğunu söylerken, yaptıkları görüşmeyi asla unutmayacağını da dile getirdi. Wilson, Arda’nın da o dönem Rangers’a gelmek istediğini ancak İspanya’yı da istediğini de ifade etti.