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Arda Turan 2006 yılında Glasgow Rangers'ın kapısından döndü

UEFA Avrupa Ligi’ndeki tek temsilcimiz Galatasaray Ön Eleme Turu’nda Glasgow Rangers ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Rangers’ın eski alt yapı antrenörü Tommy Wilson ilginç bir açıklamada bulundu.

28 Eylül 2020 Pazartesi 18:25
Arda Turan 2006 yılında Glasgow Rangers'ın kapısından döndü
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9 yıllık aranın ardından Galatasaray’a dönen Arda Turan hakkında ilginç bir açıklama yapan Tommy Wilson, Arda’nın görev yaptığı dönem İskoç kulübüne transferin son anda iptal olduğunu söyledi. Wilson, 2006 yılında Avrupa Şampiyonası döneminde Arda Turan’ın Rangers’ın gündeminde olduğunu söyleyen Wilson, eğer Arda gelseydi, Rangers’ın yıldızı olacaktı diyerek o dönem olanları anlattı. Wilson Arda ile Polonya’da yapılan kamp sırasında da tanıştıklarını söyledi.

Wilson, Arda’nın sıcakkanlı ve özgüvenli biri olduğunu söylerken, yaptıkları görüşmeyi asla unutmayacağını da dile getirdi. Wilson, Arda’nın da o dönem Rangers’a gelmek istediğini ancak İspanya’yı da istediğini de ifade etti.



Son Güncelleme: 28.09.2020 18:25
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Anahtar Kelimeler:
ArdaGlasgow Rangers
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