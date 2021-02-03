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Ara transfer döneminde hangi takım kimi aldı, kimi sattı?

1 Şubat 2021 tarihinde biten transfer döneminde hangi takımlara kimlerin gelip gittiğini haberimizden ulaşabilirsiniz

03 Şubat 2021 Çarşamba 14:35
Ara transfer döneminde hangi takım kimi aldı, kimi sattı?
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5 Ocak 2021 tarihinde başlayan ara transfer dönemi olarak da adlandırılan dönem  bütün takımlarımız için hareketli ve heyecanlı geçti.Birçok yıldız isim takımlarımıza dahil edildi.Yapılan takviyeler ile şampiyonluk yarışı epey kızışması bekleniyor.1 Şubat 2021 gece yarısında transfer dönemi tüm takımlar için sona ermiş oldu.

Ara transfer döneminde gelenler ve giden isimler kimlerdir?

Galatasatay

Gelenler   

-Henry Onyekuru(Monaco), De Andre Yedlin(Newcastle United), Gedson Fenandes(Benfica), Mustafa Mohammed(Zamalek), Halil Dervişoğlu(Brentford)

Gidenler   

-Mbaye Diagne(West Bromwich), Emin Bayram(Boluspor), Ali Yavuz Kol(Denizlispor),Jesse Sekidika(Konyaspor), Erencan Yardımcı(Eyüpspor)

Fenerbahçe

Gelenler  

- İrfanCan Kahveci(Başakşehir), Mesut Özil(Arsenal), Attila Szalai(Apollon Limassol), Bright Osayi-Samuel(Rangers)

Gidenler  

-Nabil Dirar(Club Brugge), Serhat Ahmetoğlu(Karagümrük), Kemal  Ademi(Karagümrük), Tolga Ciğerci(Feshetme), İsmail Yüksek(Adana Demirspor), Eyüp Akcan(Tarsus İdmanyurdu),Gülhan Üreyen(İnegölspor), Melih Bostan(Serik Belediyespor), Gürkan Başkan(Muğlaspor)

Beşiktaş

Gelenler

-Bilal Ceylan(Eskişehirspor), Cenk Tosun(Everton)

Gidenler  

-Atakan Üner(Ümraniyespor), Jeremian Lens(Karagümrük),Tyler Bond(Sivasspor), Güven Yalçın(Lecce), Kartal Kayra Yılmaz(Ümraniyespor), Erdoğan Kaya(Turgutluspor)

Trabzonspo

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Gelenler

- Anastasios Bakasetas(Alanyaspor), Berat Özdemir(Gençlerbirliği), Yunus Mallı(Wolfsburg)

Gidenler

- Gaston Gampi(Karagümrük),Joao Pereira(Feshetme), Bilal Başaçıkoğlu(Feshetme), Stiven Plaza(Feshetme), Fousseni Diabate(Göztepe), Ahmet Canbaz(Ümraniyespor), Salih Kavrazlı(Hekimoğlu Trabzon), Taha Tunç(Hekimoğlu Trabzon),Muhammet Taha Tepe(Turgutluspor)

                  



Son Güncelleme: 03.02.2021 14:35
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Anahtar Kelimeler:
TransferGalatasarayFenerbahçeBeşiktaşTrabzonspor
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