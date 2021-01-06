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Ara transfer dönemi harcama limitleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamalar ile takımların ara transfer dönemi harcama limitleri belirlendi. Açıklamalar sonrasında pek çok taraftar takımlarına ne kadar limit verildiğini merak etmeye başladı.

06 Ocak 2021 Çarşamba 17:12
Ara transfer dönemi harcama limitleri açıklandı!
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Ara transfer döneminin başlaması ile birlikte 4 büyüklerin transfer limitleri açıklandı. TFF tarafından yapılan açıklamalar ile kulüplerin transfer limitleri belirtilirken taraftarlar Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un ara transfer dönemi limitlerini açıklandı.

Beşiktaş için harcama limiti 294 milyon olarak açıklanırken %15’lik sapma oranı ile birlikte 338 milyon TL’lik harcama yapabileceği açıklanırken Fenerbahçe için 409 milyon TL, Galatasaray için 499 milyon TL, Başakşehir için 279 milyon TL ve Trabzonspor için 205 milyon TL harcama limiti belirlendiği açıklandı.



Son Güncelleme: 06.01.2021 17:12
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Anahtar Kelimeler:
Transfer DönemiAra TransferKulüp Limit
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