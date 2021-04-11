Antrenmanda sakatlanan Falcao'nun yüz kemiği kırıldı!

17 Nisan tarihinde Göztepe ile çıkacağı maçın hazırlıklarına devam eden Galatasaray'dan köyü bir haber geldi. Maç için antrenmanlara başlayan takımın Kolombiyalı yıldız oyuncusu Radamel Falcao, antrenman sırasında Kerem Aktürkoğlu ile çarpışmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkiklerin sonucu çıktı ve Falcao'nun yüz kemiğinde kırık olduğu tespit edildi.

Galatasaray Spor Kulübü tarafından Falcao'nunile ilgili yapılan açıklamada Falcao'nun yüz kemiğinde kırık meydana geldiği ve tedavisinin devam ettiği belirtilirken Kerem Aktürkoğlu'nun da kontrol amaçlı hastanede gözlem altında tutulacağı bildirildi.

Ulus'ta bulunan Liv Hospital hastanesinde bulunan yıldız oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğunun aktarıldığı açıklamada Falcao'nun bu akşam anestezi uygulanarak kapalı redüksiyon uygulanacağı ve bu müdahale ile tedavisinin devam edeceği ifade edildi.