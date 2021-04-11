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Antrenmanda sakatlanan Falcao'nun yüz kemiği kırıldı!

Antrenman yaptığı sırada Kerem Aktürkoğlu ile çarpışan ve hastaneye kaldırılan Radamel Falcao'nun yüz kemiğinde kırık olduğu tespit edildiği açıklandı.

11 Nisan 2021 Pazar 20:32
Antrenmanda sakatlanan Falcao'nun yüz kemiği kırıldı!
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17 Nisan tarihinde Göztepe ile çıkacağı maçın hazırlıklarına devam eden Galatasaray'dan köyü bir haber geldi. Maç için antrenmanlara başlayan takımın Kolombiyalı yıldız oyuncusu Radamel Falcao, antrenman sırasında Kerem Aktürkoğlu ile çarpışmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkiklerin sonucu çıktı ve Falcao'nun yüz kemiğinde kırık olduğu tespit edildi.

Galatasaray Spor Kulübü tarafından Falcao'nun sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada Falcao'nun yüz kemiğinde kırık meydana geldiği ve tedavisinin devam ettiği belirtilirken Kerem Aktürkoğlu'nun da kontrol amaçlı hastanede gözlem altında tutulacağı bildirildi.

Ulus'ta bulunan Liv Hospital hastanesinde bulunan yıldız oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğunun aktarıldığı açıklamada Falcao'nun bu akşam anestezi uygulanarak kapalı redüksiyon uygulanacağı ve bu müdahale ile tedavisinin devam edeceği ifade edildi.

 




Son Güncelleme: 11.04.2021 20:32
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Anahtar Kelimeler:
Radamel FalcaoGalatasarayYüz KemiğiKerem AktürkoğluSağlık Durumu
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