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Anthony-Tyson maçı iptal oldu!

14 Ağustos'ta yapılması planlanan Anthony Joshua ile Tyson Fury arasındaki Dünya Ağır Siklet unvan mücadelesi, Deontay Wilder engelini geçemedi.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:43
Anthony-Tyson maçı iptal oldu!
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ABD'den gelen haberler, Anthony Joshua ile Tyson Fury arasındaki maçın gerçekleşme olasılığını zorlaştırdı. Deontay Wilder, daha önce iki kez karşılaştığı Tyson Fury'ye karşı üçüncü maç için başvurdu.

Tahkim heyetinin kararında Dontay Wilder'ın Tyson Fury ile başka bir oyun oynama yasal hakkı olduğu ve iki ismin 15 Eylül yarışmasından önce olması gerektiği belirtildi. Aksi takdirde 20 milyon ABD dolarının tazminatına karar verilmişti.

O olaydan sonra gözler Deontay Wilder'a dönmüştü ve oyunu Tyson Fury ile iptal edip etmeyeceği merak konusu olmuştu.

ABD’li sporcu iptal etmeyeceğini söyledi

Deontay Wilder cephesinin tepkisi spor severleri bir hayli üzdü . ABD'li sporcu oyunu iptal etmeyeceğini söyledi. Anlaşmaya göre Tyson Fury, Dontay Wilder la olan mücadeleye çıkmadığı durumda 20 milyon ABD doları tutarında tazminat ödemekle yükümlü olacaktı. Bu durum İngiliz dövüşçü’nün Anthony Joshua maçını iptal etmesiyle sonuçlanmıştı.

Gelişmeden sonra Anthony Joshua, Tyson Fury'yi dolandırıcılıkla suçladı ve şöyle dedi: "Tüm dünya dolandırıcılığı gördü. Sporun itibarını azaltıyorsun. Dövüşseverleri kandırdın. Dövüşmek yerine benim adımla reklam yapıyorsun. Benim önüme reklam çıkarı olmayan rakipler oyun ”dedi.

Hadi bu hafta sonu dövüşelim!

Öte yandan, Tyson Fury'nin Anthony Joshua'ya şiddetli tepkisi de aynı derecede şiddetliydi. Tyson Fury sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide şöyle dedi: "Anthony Joshua, tam bir pisliksin ... Takımdaki herkes tahkim kararının beklendiğini biliyordu. Elimde olan bir şey yok. Ama bak sana ne diyeceğim. Madem benim sahte olduğumu söylüyorsun. O zaman bu hafta sonu mücadele edelim. Birimiz pes edene kadar çıplak yumruklarla dövüşelim” ifadelerini kullandı.


Son Güncelleme: 24.05.2021 13:43
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Anahtar Kelimeler:
Anthony JoshuaTyson FuryBoks
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