Anthony Joshua, Kubrat Pulev'i nakavt etti

Londra’da bulunan Wembley Arena’da düzenlenen karşılaşma uzun süredir merakla bekleniyordu. 31 yaşındaki Anthony Joshua, karşılaşmaya Dünya Boks Birliği, Dünya Boks Organizasyonu ve Uluslararası Boks Federasyonu ağır sıklet kemerlerini korumak için çıktı.

Karşılaşma koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bin kişi tarafından takip edildi. Karşılaşmanın dokuzuncu raundunda rakibini nakavt eden Joshua kemerlerini korumayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Anthony Joshua kariyerinde çıktığı 25 maçın 24’ünü kazanmış oldu. Joshua kazandığı 24 maçın 22’sine ise nakavtla kazandı. Bulgar boksör Pulev, ise kariyerindeki ikinci mağlubiyetini aldı. Pulev kariyerinde çıktığı 30 maçın 28’ini kazanmıştı.