İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...

Anthony Joshua ile Tyson Fury karşı karşıya geliyor

Karma dövüş sporcusu Tyson Fury ile dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua karşı karşıya geliyor. Bu boks maçı 175 milyon Euro değerinde bir nitelik taşıyor.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:18
Anthony Joshua ile Tyson Fury karşı karşıya geliyor
Takip Et:

Çok yakında dünya büyük bir boks maçı izleyecek. Suudi Arabistan ülkesinde karşı karşıya gelecek olan karma dövüş sporcusu Tyson Fury ile dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua tam 175 milyon Euro değerinde bir boks maçına çıkacak. Bu iki boksör daha önce birbirinden farklı ödüllerin sahibi olmuştu. Bu kapsamda ikili arasında yapılan görüşmeler neticesinde 175 milyon değerinde bir boks maçı yapılmasına karar verildi. Bu dev karşılaşma yaz aylarında yapılacak.

İlk karşılaşma Suudi Arabistan ülkesinde gerçekleşecek. Maçın tarihi ne yapılacağı mekan henüz netleşmedi. Bu konuya Suudi Arabistan yetkilileri karar verecek. İkinci maçım ülkesi henüz belirlenmedi. Yapılan açıklamalara göre ilk maç tarihleri 7 Ağustos 2021 ile 14 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. Ancak henüz kesin bir tarih bulunmuyor. İkili arasında yapılan görüşmeler neticesinde tam 175 milyon Euro değerinde bir anlaşma imzalandığı ifade edildi.


Son Güncelleme: 12.05.2021 19:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Anthony JoshuaTyson Fury
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karagümrük Maçında Sakatlanan Adem Ljajic Hakkında Açıklama Geldi
Karagümrük Maçında Sakatlanan Adem Ljajic Hakkında Açıklama Geldi
Gençlerbirliği Göztepe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği - Göztepe youtube geniş özeti ve maçın golleri
Gençlerbirliği Göztepe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği - Göztepe youtube geniş özeti ve maçın golleri
Beşiktaş bu akşam şampiyon olabilir mi, bugün belli olacak mı? Süperlig şampiyonluk için tüm senaryolar
Beşiktaş bu akşam şampiyon olabilir mi, bugün belli olacak mı? Süperlig şampiyonluk için tüm senaryolar
BeIN Sport tek maç nasıl alınır? 2021 BeIN sport tek maç fiyatları
BeIN Sport tek maç nasıl alınır? 2021 BeIN sport tek maç fiyatları
Hangi hakem hangi maçı yönetecek? Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler
Hangi hakem hangi maçı yönetecek? Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler
Beşiktaş Karabük maçında hangi oyuncular yok, kimler sakat yada cezalı?
Beşiktaş Karabük maçında hangi oyuncular yok, kimler sakat yada cezalı?

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları; 13 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
TV yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
2021 yılı muhtaç aileler ve gençlere verilecek maddi destekler nelerdir? Mayıs 2021 tarihinde yararlanılabilecek destekler
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2021 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
MSÜ Hava Harp Okulu öğrenci alımı şartları nelerdir? 2021
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
Valorant Kopya modu nedir, nasıl oynanır? Valorant Kopya modu ne zaman gelecek?
Emlak Vergisi nasıl ödenir? 2021 internetten online emlak vergisi ödeme
Engelli sağlık kurulu raporu nasıl yenilenir? 2021 Engelli Sağlık Kurulu Raporu yenileme İşlemleri
İkinci el araba fiyatları düşer mi, ne zaman düşer?
Kadir gecesi ne zaman, yarın mı? Bugün Kadir Gecesi mi?
Yatay geçiş ne zaman yapılır? 2021 Yatay geçiş şartları nelerdir?
A101'de satılan Huawei Y5 nasıl alınır mı? Huawei Y5 inceleme ve kullanıcı yorumları
Emekli emlak vergisi muafiyeti şartları nelerdir? Tek konutu olan emekliler vergi ödemeyecek
Aşkın Tarifi dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
Bim 13 Mayıs 2021 Perşembe indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Star TV canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
10000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 13 Mayıs 2021 Perşembe Bankaların 10 Bin TL mevduat faiz oranları
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 13 Mayıs 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Güncel gümüş fiyatları 13 Mayıs 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.