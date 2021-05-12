Anthony Joshua ile Tyson Fury karşı karşıya geliyor

Çok yakında dünya büyük bir boks maçı izleyecek. Suudi Arabistan ülkesinde karşı karşıya gelecek olan karma dövüş sporcusuile dünyaca ünlü boksörtam 175 milyon Euro değerinde bir boks maçına çıkacak. Bu iki boksör daha önce birbirinden farklı ödüllerin sahibi olmuştu. Bu kapsamda ikili arasında yapılan görüşmeler neticesinde 175 milyon değerinde bir boks maçı yapılmasına karar verildi. Bu dev karşılaşma yaz aylarında yapılacak.

İlk karşılaşma Suudi Arabistan ülkesinde gerçekleşecek. Maçın tarihi ne yapılacağı mekan henüz netleşmedi. Bu konuya Suudi Arabistan yetkilileri karar verecek. İkinci maçım ülkesi henüz belirlenmedi. Yapılan açıklamalara göre ilk maç tarihleri 7 Ağustos 2021 ile 14 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. Ancak henüz kesin bir tarih bulunmuyor. İkili arasında yapılan görüşmeler neticesinde tam 175 milyon Euro değerinde bir anlaşma imzalandığı ifade edildi.