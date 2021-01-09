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Antalyaspor’un deplasman hasreti İzmir’de son buldu

Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Bu sezon deplasmanda galibiyeti bulunmayan Antalyaspor, bu hasretine son verdi. Doğukan Sinik’in 77. dakikada attığı golle rakibini 1-0 yenen Antalyaspor, puanını 24’e yükseltti.

09 Ocak 2021 Cumartesi 19:12
Antalyaspor’un deplasman hasreti İzmir’de son buldu
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Süper Lig’de 18. hafta karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor. Saat 16:00’da başlayan mücadelede, Göztepe ile Antalyaspor karşılaştı. Uzun bir süredir deplasmanda galibiyet alamayan Antalyaspor, maçı 1-0 kazandı. Antalyaspor’un golünü 77. dakikada oyuna sonradan giren Doğukan Sinik kaydetti. Puanını 24’e yükselten Antalyaspor, maç fazlasıyla 8. sıraya yükseldi.

Ev sahibi Göztepe’de ise kötü gidişat devam etti. 6 maçtır galibiyet alamayan Göztepe, bu 6 maçın 5’ini kaybetti. Sahadan puansız ayrılan Göztepe, 19 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 14. sırada kendine yer buldu.

Göztepe sıradaki maçını 16 Ocak Cumartesi günü Konyaspor ile deplasmanda oynayacak. Mücadele saat 13:30’da başlayacak. Antalyaspor ise aynı gün evinde Trabzonspor ile karşılayacak. Bu mücadenin başlama saati 19:00.



Son Güncelleme: 09.01.2021 19:12
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Anahtar Kelimeler:
AntalyasporGöztepeSüper LigGöztepe-antalyaspor
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