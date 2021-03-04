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Antalyaspor, yeni rekorlar peşinde! Fenerbahçe maçı hedefte!

Süper Lig’in 28. haftasına girerken kırmızı- beyazlı takım moralleri yüksek şekilde hazırlanıyor. Fenerbahçe deplasmanında kaybetmeyerek puan kazanan Antalyaspor yeni rekorlar peşinde

04 Mart 2021 Perşembe 14:04
Antalyaspor, yeni rekorlar peşinde! Fenerbahçe maçı hedefte!
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Süper Lig’de geçen sezon 11 maç ile karşı karşıya gelen ve yenilmezlik rekoru kıran Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında kaybetmeyerek yeni kulüp rekoruna ulaşmayı hedefliyor. Geçen sezon 11 hafta hiçbir maçı kaybetmeyen kırmızı- beyazlı takım aynı mutluluğu bu sezonda yaşamak istiyor.

Antalyaspor bu sezon 10 maçında mücadele ederken 27. haftada Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Kulüp rekorunu egale ederken Antalyaspor, Fatih Karagümrük 3-1 deplasmanda da Göztepe Gençlerbirliği’ni 1-0 yendi.

Son 11 maçında oynadığı hiçbir maçta yenilgisi bulunmayan Antalyaspor, 28. hafta Fenerbahçe’ye konuk olacak.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, 28. hafta oynanacak Fenerbahçe maçını kaybetmemek istediklerini belirtti. 11 maçtır yenilmezlik serilerine devam eden takım, uzun süredir 3 puana hasret kaldıklarını belirtti.

Yılmaz, 2021 yılı için lig ve kupada oynadıklarını söyleyerek 13 maçı da kaybetmemelerine dikkat çektiğine değindi.



Son Güncelleme: 04.03.2021 14:04
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Anahtar Kelimeler:
AntalyasporRekorFenerbahçe11
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