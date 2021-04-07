Antalyaspor Sivasspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalya – Sivas youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 33.haftasında hafta içi maçları oynanıyor. Ligin orta sırasında yer alan iki takım Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Ev sahibi Antalyaspor ligde aldığı 39 puanla 12’inci sırada yer alıyor. Deplasman ekibi Sivasspor ise ligde 41 puanla 9’uncu sırada yer alıyor.

Antalyaspor Sivasspor maç saat kaçta başlıyor?

Antalyaspor Sivasspor maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 19:00’da başlayacak. Antalya Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Antalyaspor:

Sivasspor:

Antalya’da 5 eksik

Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Ufuk, Ribeiro, Hakan, Amilton, Sam, PodolskiSamasssa, Ahmet, Robin, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Hakan, Boyd, Gradel, Yatabare

Sivas maçı öncesi Antalyaspor’da eksikler can sıkıyor. Akdeniz ekibinde kaptan Nuri Şahin kart cezası, Ersan Adem Gülüm, Dever Orgill, Gökdeniz Bayrakdar ile Hakan Özmert ise sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak.

Sivas’ta eksikler döndü

Nuri ve Hakan Özmert’in yokluğunda orta sahada genç oyuncu Ufuk’un görev yapması bekleniyor.

Zorlu Antalya deplasmanı öncesi Sivasspor’da eksiklerin dönmesi yüzleri güldürdü. Sivasspor’da Appindangoye ve Ali Şaşal dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.

Max Gradel büyülüyor

Sivasspor’da sezonun en dikkat çeken ismi Max Gradel oldu. Sezon başında transfer edilen kanat oyuncusu bu sezon 9 gol 9 asistlik performansıyla takımının en etkili ismi oldu. Şüphesiz Antalya deplasmanında da gözler Gradel’in üzerinde olacak.

Antalyaspor Sivasspor maçı saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmaya saatler kala iki takım taraftarları da heyecanla maçı bekliyor.

Antalyaspor Sivasspor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.