Antalyaspor Sivasspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Antalyaspor Sivasspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 33.haftasında heyecan Antalyaspor Sivasspor maçıyla devam ediyor. Karşılaşma öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma öncesi ev sahibi Fraport TAV Antalyaspor ligde 39 puanla 12’inci sırada yer alıyor. Demir Grup Sivasspor ise 41 puanla 9’uncu sırada yer alıyor.

Antalyaspor Sivasspor maç saat kaçta başlıyor?

Antalyaspor Sivasspor maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 19:00’da başlayacak. Antalya Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Antalyaspor:

Sivasspor:

Antalya’da 5 önemli eksik

Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Ufuk, Ribeiro, Hakan, Amilton, Sam, PodolskiSamasssa, Ahmet, Robin, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Hakan, Boyd, Gradel, Yatabare

Ersun Yanal’ın takımın başına geçmesiyle çıkışa geçen Antalyaspor ligin dişli takımlarından biri haline geldi. Akdeniz ekibinin zorlu Sivas maçı öncesinde 5 önemli eksiği bulunuyor. Nuri Şahin cezası, Ersan Adem Gülüm, Dever Orgill, Gökdeniz Bayrakdar ile Hakan Özmert ise sakatlıkları nedeniyle maçta görev yapamayacak.

Sivas’ta 3 eksik

Ligin ilk yarısında Avrupa Kupalarının da etkisiyle ligde istenilen performansı sergileyemeyen Sivasspor ikinci yarıyla birlikte çıkışa geçti. Sivasspor’da zorlu Antalya deplasmanı öncesi Appindangoye, Ali Şaşal ve Rybalka’nın sakatlıkları bulunuyor.

Antalya sahasında kaybetmiyor

Sivasspor 9 maçtır yenilmiyor

Ev sahibi Antalyaspor ligin en az gol yiyen takımlarından biri olarak öne çıkıyor. Akdeniz temsilcisi sahasında son 7 maçtır kaybetmiyor.

Süper Lig’de bu sezon en uzun yenilmezlik serisini yakalayan Sivasspor son 9 maçta yenilmedi. Kırmızı beyazlılarda Max Gradel ise performansıyla takımının hücumda en önemli silahı konumda yer alıyor.

Antalyaspor Sivasspor maçı izle

Antalyaspor Sivasspor maçı saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig’in yayın haklarını beIN Medya elinde tutuyor. Bu nedenle maçlar aboneler takip edebiliyor.

Öte yandan maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu maçlar kaçak yayın yapmakta olup, yeni düzenleme sonrası bu yayınları takip edenler hakkında da yasal işlem yapılıyor.

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