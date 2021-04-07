İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı
Son Dakika
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma...
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına sosyal medya hesabından yalvardı
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına...
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...

Antalyaspor Sivasspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Antalyaspor Sivasspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de 33.hafta heyecanı Antalyaspor Sivasspor maçıyla devam ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi futbol severler Antalyaspor Sivasspor Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Antalyaspor Sivasspor Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

07 Nisan 2021 Çarşamba 18:30
Antalyaspor Sivasspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Antalyaspor Sivasspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Takip Et:

Süper Lig’in 33.haftasında heyecan Antalyaspor Sivasspor maçıyla devam ediyor. Karşılaşma öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma öncesi ev sahibi Fraport TAV Antalyaspor ligde 39 puanla 12’inci sırada yer alıyor. Demir Grup Sivasspor ise 41 puanla 9’uncu sırada yer alıyor.

Antalyaspor Sivasspor maç saat kaçta başlıyor?

Antalyaspor Sivasspor maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 19:00’da başlayacak. Antalya Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Antalyaspor:

Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Ufuk, Ribeiro, Hakan, Amilton, Sam, Podolski

Sivasspor:

Samasssa, Ahmet, Robin, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Hakan, Boyd, Gradel, Yatabare

Antalya’da 5 önemli eksik

Ersun Yanal’ın takımın başına geçmesiyle çıkışa geçen Antalyaspor ligin dişli takımlarından biri haline geldi. Akdeniz ekibinin zorlu Sivas maçı öncesinde 5 önemli eksiği bulunuyor. Nuri Şahin cezası, Ersan Adem Gülüm, Dever Orgill, Gökdeniz Bayrakdar ile Hakan Özmert ise sakatlıkları nedeniyle maçta görev yapamayacak.

Sivas’ta 3 eksik

Ligin ilk yarısında Avrupa Kupalarının da etkisiyle ligde istenilen performansı sergileyemeyen Sivasspor ikinci yarıyla birlikte çıkışa geçti. Sivasspor’da zorlu Antalya deplasmanı öncesi Appindangoye, Ali Şaşal ve Rybalka’nın sakatlıkları bulunuyor.

Antalya sahasında kaybetmiyor

Ev sahibi Antalyaspor ligin en az gol yiyen takımlarından biri olarak öne çıkıyor. Akdeniz temsilcisi sahasında son 7 maçtır kaybetmiyor.

Sivasspor 9 maçtır yenilmiyor

Süper Lig’de bu sezon en uzun yenilmezlik serisini yakalayan Sivasspor son 9 maçta yenilmedi. Kırmızı beyazlılarda Max Gradel ise performansıyla takımının hücumda en önemli silahı konumda yer alıyor.

Antalyaspor Sivasspor maçı izle

Antalyaspor Sivasspor maçı saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig’in yayın haklarını beIN Medya elinde tutuyor. Bu nedenle maçlar aboneler takip edebiliyor.

Öte yandan maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu maçlar kaçak yayın yapmakta olup, yeni düzenleme sonrası bu yayınları takip edenler hakkında da yasal işlem yapılıyor.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.

 



Son Güncelleme: 07.04.2021 18:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AntalyasporSivassporSüper LigBeınsports
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş Alanyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Beşiktaş Alanyaspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Beşiktaş Alanyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Beşiktaş Alanyaspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Canlı izle Konyaspor Ankaragücü Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya Ankaragücü maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Konyaspor Ankaragücü Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya Ankaragücü maçı Selçuk Sports Netspor izle
Gençlerbirliği BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği – Erzurumspor youtube geniş özeti ve maçın golleri
Gençlerbirliği BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği – Erzurumspor youtube geniş özeti ve maçın golleri
Konyaspor Ankaragücü Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Konyaspor Ankaragücü Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Konyaspor Ankaragücü Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Konyaspor Ankaragücü Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Canlı izle Gençlerbirliği BB Erzurumspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Gençlerbirliği Erzurumspor maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Gençlerbirliği BB Erzurumspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Gençlerbirliği Erzurumspor maçı Selçuk Sports Netspor izle
Gençlerbirliği BB Erzurumspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Gençlerbirliği Erzurumspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Gençlerbirliği BB Erzurumspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Gençlerbirliği Erzurumspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Popüler Haberler

Beşiktaş Alanyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Beşiktaş Alanyaspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Antalyaspor Sivasspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Antalyaspor Sivasspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Rüyada böcek öldürme ne anlama gelir? Rüyada böcek öldürme anlamı
PTT kartı hesap numarası ve müşteri numarası nerede yazıyor?
Emanet dizisi reyting nasıl? Emanet dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?
Seksenler dizisinde Suna karakterini Eda Akalın canlandırıyor
Canlı izle Konyaspor Ankaragücü Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya Ankaragücü maçı Selçuk Sports Netspor izle
Gençlerbirliği BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği – Erzurumspor youtube geniş özeti ve maçın golleri
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
İBB Halk Süt yardımı nasıl alınır? Halk Süt Yardımı başvuru şartları 2021
18 Mart Çanakkale şehitleri hatıra künyesi nasıl oluşturulur? İstiklalden istikbale Çanakkale künyesi oluşturma
Bankaların 18.000 TL 60 Ay vadeli uygun faizli kredi kampanyası ve başvuru şartları
Kaymakamlık 500 ve 800 TL ihtiyaç yardımı nasıl alınır? Kaymakamlık yardımı alma şartları
Arıza dizisi Şehmuz (Şekip Taşpınar) kimdir?
Çalışan çalışmayan, ev kadını, esnaf, emekli ve işsizlere devletten 672 TL ile 1544 TL arasında maddi yardım!
Çek Cumhuriyeti yaşam şartları nasıl? 2021 Çek Cumhuriyeti asgari ücretleri
Seksenler dizisi Mikser Melahat kimdir? Özlem Tokaslan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Gençlerbirliği BB Erzurumspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Gençlerbirliği Erzurumspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
SGK rapor parası nasıl alınır? 2021 Rapor parası başvuruları nereden yapılır?
Gelir vergisi ne zaman ödenir? 2021 Kimler gelir vergisi mükellefidir?
Şok Market ürünlerinden Alcatel 1T 10'' tablet özellikleri neler? Alanlar memnun mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.