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Antalyaspor Sergen Yalçın’a gönderme yaptı

Süper Lig’de 23.haftada alınan kararlar hayranları ve oyuncuları şaşırttı. 23.haftada oynan Antalyaspor – Beşiktaş maçı 1-1 sonuçlandı.

04 Şubat 2021 Perşembe 00:34
Antalyaspor Sergen Yalçın’a gönderme yaptı
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın karşı takımın oyuncularının sürekli yerde yattıklarını söyleyerek sitem etti. Kalecisinin dahi terlemediğini dile getiren Sergen Yalçın’a Antalyaspor karşılık verdi.

 

Antalyaspor suratı ağır bir darbe alan oyuncusu Hakan Özmert’in suratını paylaşarak “Keyfimizden yerde yatıyoruz” kelimelerini kullandı. Karşılaşmanın sonlarına yakın Josef’in müdahalesi yüzünden yerde kalan Hakan Özmert bir süre ayağa kalkamadı. Hakan Özmert yerde olmasına rağmen hakem Alper Ulusoy maçı durdurmadı. Sonrasındaysa Beşiktaşlı futbolcular hücum durumundalarken maç durdurulmuştu.

 

Hakan Özmert VAR’ı eleştirdi. Neredeyse her büyük takım maçının 7-8 dakika uzatılmasına ama mesele Anadolu takımları olduğunda sadece 3-4 dakika uzatılmasına bir anlam veremediğini söyledi. Hakemlerin de zaman zaman hata yapabileceklerini kabullenen Hakan Özmert en azından bir uyarı olması gerektiğini savundu. Herkesin emek verdiğini, elimizde olduğu kadar bazı şeyleri düzeltmemiz gerektiğini dile getirdi.



Son Güncelleme: 04.02.2021 00:34
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Anahtar Kelimeler:
Sergen YalçınAntalyasporBeşiktaşHakan ÖzmertAlper Ulusoy
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