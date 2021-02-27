Antalyaspor kaybetmiyor, Başakşehir kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Haftanın kritik maçında karşı karşıya gelen Antalyaspor ile Başakşehir mücadelesinde kazanan çıkmadı. 0-0 sona eren maçın ardından her iki takım da 1’er puana razı oldu. Son şampiyon Başakşehir, 5 maç sonra puanla tanışırken, ligin alt sıralarından kurtulamadı. Antalyaspor ise yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.
Antalyaspor sıradaki maçını, 4 Mart Perşembe günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacak. Başakşehir ise 3 Mart Çarşamba günü Konyaspor ile evinde karşılaşacak.
Son Güncelleme: 27.02.2021 18:34