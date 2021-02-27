Antalyaspor kaybetmiyor, Başakşehir kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Haftanın kritik maçında karşı karşıya gelen Antalyaspor ile Başakşehir mücadelesinde kazanan çıkmadı. 0-0 sona eren maçın ardından her iki takım da 1’er puana razı oldu. Son şampiyon Başakşehir, 5 maç sonra puanla tanışırken, ligin alt sıralarından kurtulamadı. Antalyaspor ise yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Bu sonuçla puanını 34 yapan Antalyaspor, maç fazlasıyla 9. sırada kendine yer buldu. Son şampiyon Başakşehir ise puanını 25 yaptı ancak düşme hattından kurtulamadı. Haftayı 18. sırada tamamlayan Başakşehir, kötü gidişatını sürdürüyor.

Antalyaspor sıradaki maçını, 4 Mart Perşembe günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacak. Başakşehir ise 3 Mart Çarşamba günü Konyaspor ile evinde karşılaşacak.