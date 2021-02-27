İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?
Son Dakika
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi...
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...

Antalyaspor kaybetmiyor, Başakşehir kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında son şampiyon Başakşehir, Antalyaspor deplasmanına konuk oluğu maç 0-0 sona erdi. Bu sezon oldukça kötü sonuçlar alan Başakşehir, Antalya deplasmanında da kazanamadı. Antalyaspor ise kaybetmeme serisini 11 maça çıkardı. İşte detaylar...

27 Şubat 2021 Cumartesi 18:34
Antalyaspor kaybetmiyor, Başakşehir kazanamıyor
Takip Et:

Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Haftanın kritik maçında karşı karşıya gelen Antalyaspor ile Başakşehir mücadelesinde kazanan çıkmadı. 0-0 sona eren maçın ardından her iki takım da 1’er puana razı oldu. Son şampiyon Başakşehir, 5 maç sonra puanla tanışırken, ligin alt sıralarından kurtulamadı. Antalyaspor ise yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Bu sonuçla puanını 34 yapan Antalyaspor, maç fazlasıyla 9. sırada kendine yer buldu. Son şampiyon Başakşehir ise puanını 25 yaptı ancak düşme hattından kurtulamadı. Haftayı 18. sırada tamamlayan Başakşehir, kötü gidişatını sürdürüyor.

Antalyaspor sıradaki maçını, 4 Mart Perşembe günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacak. Başakşehir ise 3 Mart Çarşamba günü Konyaspor ile evinde karşılaşacak.



Son Güncelleme: 27.02.2021 18:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigBaşakşehirAntalyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şifreli maçlar internetten nasıl izlenir? Maç linki veren ve canlı maç yayınlayan şifresiz siteler var mı? Selçuk Sport HD Taraftarium 24 Justin TV Jestyayın siteleri yasal mı?
Şifreli maçlar internetten nasıl izlenir? Maç linki veren ve canlı maç yayınlayan şifresiz siteler var mı? Selçuk Sport HD Taraftarium 24 Justin TV Jestyayın siteleri yasal mı?
Trabzonspor Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar listesi - Selçuk Sport HD Taraftarium 24 Justin TV Jestyayın Fener Trabzon maçı saat kaçta? FB - TS derbi maç canlı yayın bilgileri
Trabzonspor Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar listesi - Selçuk Sport HD Taraftarium 24 Justin TV Jestyayın Fener Trabzon maçı saat kaçta? FB - TS derbi maç canlı yayın bilgileri
Trabzonspor Fenerbahçe şifresiz hangi yabancı kanalda, maçı veren yabancı kanallar hangi uyduda ve frekansta yayın yapıyor? TS FB maçı nasıl izlenir, internetten canlı yayın maç linki ile izlenebilir mi?
Trabzonspor Fenerbahçe şifresiz hangi yabancı kanalda, maçı veren yabancı kanallar hangi uyduda ve frekansta yayın yapıyor? TS FB maçı nasıl izlenir, internetten canlı yayın maç linki ile izlenebilir mi?
TS - FB maçı şifresiz veren yabancı kanallar - Fener Trabzon maçı canlı yayın maç bilgileri
TS - FB maçı şifresiz veren yabancı kanallar - Fener Trabzon maçı canlı yayın maç bilgileri
2021 futbolcu nasıl olunur, futbolcu olma şartları nelerdir? Futbolcu olmak için hangi eğitimler alınmalıdır?
2021 futbolcu nasıl olunur, futbolcu olma şartları nelerdir? Futbolcu olmak için hangi eğitimler alınmalıdır?
Bugün 28 Şubat Pazar kimin maçı var, hangi maçlar var?
Bugün 28 Şubat Pazar kimin maçı var, hangi maçlar var?

Popüler Haberler

Tövbeler Olsun dizisi final yapacak mı, yeni sezonda yayınlanacak mı?
Uydudan şifresiz maç izlemenin yolları nedir? İdman TV, CBC Sport, AZ TV Azeri kanallarından şifresiz maç izleme
TEKNOFEST 2021 ne zaman, nerede yapılacak? TEKNOFEST 2021 son başvuru tarihi ne zaman?
Şifreli maçlar internetten nasıl izlenir? Maç linki veren ve canlı maç yayınlayan şifresiz siteler var mı? Selçuk Sport HD Taraftarium 24 Justin TV Jestyayın siteleri yasal mı?
Trabzonspor Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar listesi - Selçuk Sport HD Taraftarium 24 Justin TV Jestyayın Fener Trabzon maçı saat kaçta? FB - TS derbi maç canlı yayın bilgileri
Trabzonspor Fenerbahçe şifresiz hangi yabancı kanalda, maçı veren yabancı kanallar hangi uyduda ve frekansta yayın yapıyor? TS FB maçı nasıl izlenir, internetten canlı yayın maç linki ile izlenebilir mi?
Netflix Sıcak Kafa oyuncuları ve karakterleri
TS - FB maçı şifresiz veren yabancı kanallar - Fener Trabzon maçı canlı yayın maç bilgileri
Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 1. dönem online sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Twemoji nedir, ne zaman çıkıyor? Twitterda yenilik rüzgarı
2021 Sağlık görevlisi, personel, polis, uzman erbaş, bekçi, uzman yardımcısı sözleşmeli personel güncel ilanlar listesi
Yaralı Kuşlar dizisi bitti mi, neden yok? Yaralı Kuşlar final yaptı!
FM 2020 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak? Football Manager 2020 detayları
Müge Anlı İranlı Marjan nerede kayboldu? Marjan (Mercan) kimdir, kaç yaşında?
Gel Dese Aşk dizisi küfür sahnesi şok etti
64 plaka kodu hangi şehir, neresi? 64 plaka neresi? Araçların 64 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakası?
İbrahim Tatlıses geçmişte kaç kere evlendi? İbrahim Tatlıses hangi evliliğinden kaç çocuğu var?
Gönül Dağı Dizisi Zeynep Karakteri Kimdir?
Yasak Elma dizisinden Mert (Can Nergis) ayrılıyor mu? Ayrılma nedeni nedir?
Son dakika: Resmî Gazetede yayımlandı! 5060 Memur ve Askeri personel alınacak!
Tozkoparan İskender dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.