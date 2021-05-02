İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Antalyaspor Göztepe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalya - Göztepe youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 39.haftasında Antalyaspor Göztepe ile karşılaştı. Nefes kesen maçın ardından futbol severler Antalyaspor Göztepe maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Antalya - Göztepe Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

02 Mayıs 2021 Pazar 17:48
Antalyaspor Göztepe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalya - Göztepe youtube geniş özeti ve maçın golleri
Takip Et:

Süper Lig’in 39’uncu haftasında Antalyaspor sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Ligin orta sıralarında yer alan ve ligin sonuna 4 maç kala rahat konuma olan iki ekibin karşılaşması öncesi keyifli bir oyun futbol severleri bekliyor.

Antalyaspor bu maça kadar ligde çıktığı 36 maçta 9 galibiyet, 16 beraberlik ve 12 yenilgi ile 43 puan topladı. Akdeniz ekibi 43 puanla ligde 11’inci sırada yer alıyor. Göztepe ise ligde çıktığı 36 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgi ile 48 puan topladı. İzmir ekibi 48 puanla ligde 10’uncu sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Antalyaspor:

Boffin, Bünyamin, Kudryashov, Naldo, Eren, Nuri, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Ufuk, Podolski

Göztepe:

İrfan Can, Gassama, Atınç, Alpaslan, Berkan, Zulj, Soner, Diabate, Halil, Ndiaye, Jahovic

Antalya’da 6 oyuncu sınırda

Antalyaspor’da Göztepe maçı öncesi 6 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Eren Albayrak, Hakan Özmert, Amiltın, Kudryashov, Bünyamin Balcı ve Podolski bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki maçta yer alamayacak.

Ayrıca sakatlıklarını atlayan Nuri ve Hakan Özmert Göztepe karşısında takıma dönecek.

Göztepe’de 6 isim sınırda

Antalya deplasmanı öncesi Göztepe’de 6 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Murat Paluli, Ndiaye, Mihojevic, İrfan Can, Diabate ve Atınç bu maçta kart görmeleri durumda bir sonraki maçta yer alamayacak.

Antalyaspor Göztepe maçı ne zaman başlayacak?

Antalyaspor Göztepe karşılaşması 2 Mayıs Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Antalya Şehir Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sport 3’den yayınlanacak. Ligin bitimine 4 maç kala orta sıralarda ve rahat konumda bulunan iki ekibin karşılaşması pozitif futbol adına güzel bir maçı izleyicilere sunuyor. Karşılaşmaya saatler kala iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Antalyaspor Göztepe maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.




Son Güncelleme: 02.05.2021 17:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AntalyasporGöztepeMaç özet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizlispor Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Denizli - Rize youtube geniş özeti ve maçın golleri
Denizlispor Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Denizli - Rize youtube geniş özeti ve maçın golleri
Formula 1 yarış takvimi ve saatleri: Formula 1 yarışları ne zaman, hangi gün, saat kaçta?
Formula 1 yarış takvimi ve saatleri: Formula 1 yarışları ne zaman, hangi gün, saat kaçta?
Salih Uçan Beşiktaş'la anlaştı mı?
Salih Uçan Beşiktaş'la anlaştı mı?
Rasim Kara kimdir? Rasim Kara kaç yaşında, nerelidir? Rasim Kara hangi takımlı?
Rasim Kara kimdir? Rasim Kara kaç yaşında, nerelidir? Rasim Kara hangi takımlı?
Canlı izle Antalyaspor Göztepe Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Antalya Göztepe maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Antalyaspor Göztepe Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Antalya Göztepe maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Denizlispor Çaykur Rizespor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Denizli Rize maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Denizlispor Çaykur Rizespor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Denizli Rize maçı Selçuk Sports Netspor izle

Popüler Haberler

Antalyaspor Göztepe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalya - Göztepe youtube geniş özeti ve maçın golleri
Denizlispor Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Denizli - Rize youtube geniş özeti ve maçın golleri
Bugün kimin maçı var? TV 2 Mayıs 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
2021 Bekçi alımı olacak mı? EGM ve PA Bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2021 Bekçilik başvuru şartları nelerdir?
Netflix Stranger Things 4. Sezon ne zaman çıkacak? Stranger Things yeni sezon olacak mı?
Teşkilat 9. bölüm TRT 1 canlı izle – 2 Mayıs 2021 Pazar tek parça Teşkilat yeni son bölüm izle
Seksenler dizisine katılan Özlem Tokaslan kimdir? Mikser Melahat karakteri kimdir?
Rüyada dondurma yemek görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada dondurma yemek görmek rüyasının tabiri
1.100 TL yardım müjdesi!
Formula 1 yarış takvimi ve saatleri: Formula 1 yarışları ne zaman, hangi gün, saat kaçta?
ALES sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2021 ALES puan hesaplaması nasıl yapılıyor?
TJK 2 Mayıs 2021 Pazar at yarışı sonuçları
Doğum yapan annelere verilen devlet yardım ödemeleri 2021
Arka Sokaklar dizisine katılan Gaye Gürsel kimdir? Esra karakteri kimdir?
ATV Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor?
Ankara-Sivas hızlı tren hattı ne zaman açılacak? Ankara-Sivas hızlı tren hattı son durum
Seksenler dizisi Sibel (Cansın Özyosun) kimdir?
Canlı izle Konyaspor Fatih Karagümrük Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya - Karagümrük maçı Selçuk Sports Netspor izle
Kefaret dizisi final yapacak mı? Yapımcı şirketten final açıklaması geldi
Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı 26. bölüm tek parça izle! 30 Nisan Gönül Dağı son bölüm
KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.