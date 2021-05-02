Antalyaspor Göztepe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalya - Göztepe youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 39’uncu haftasında Antalyaspor sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Ligin orta sıralarında yer alan ve ligin sonuna 4 maç kala rahat konuma olan iki ekibin karşılaşması öncesi keyifli bir oyun futbol severleri bekliyor.

Antalyaspor bu maça kadar ligde çıktığı 36 maçta 9 galibiyet, 16 beraberlik ve 12 yenilgi ile 43 puan topladı. Akdeniz ekibi 43 puanla ligde 11’inci sırada yer alıyor. Göztepe ise ligde çıktığı 36 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgi ile 48 puan topladı. İzmir ekibi 48 puanla ligde 10’uncu sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Antalyaspor:

Göztepe:

Antalya’da 6 oyuncu sınırda

Boffin, Bünyamin, Kudryashov, Naldo, Eren, Nuri, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Ufuk, Podolskiİrfan Can, Gassama, Atınç, Alpaslan, Berkan, Zulj, Soner, Diabate, Halil, Ndiaye, Jahovic

Antalyaspor’da Göztepe maçı öncesi 6 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Eren Albayrak, Hakan Özmert, Amiltın, Kudryashov, Bünyamin Balcı ve Podolski bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki maçta yer alamayacak.

Göztepe’de 6 isim sınırda

Ayrıca sakatlıklarını atlayan Nuri ve Hakan Özmert Göztepe karşısında takıma dönecek.

Antalya deplasmanı öncesi Göztepe’de 6 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Murat Paluli, Ndiaye, Mihojevic, İrfan Can, Diabate ve Atınç bu maçta kart görmeleri durumda bir sonraki maçta yer alamayacak.

Antalyaspor Göztepe maçı ne zaman başlayacak?

Antalyaspor Göztepe karşılaşması 2 Mayıs Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Antalya Şehir Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sport 3’den yayınlanacak. Ligin bitimine 4 maç kala orta sıralarda ve rahat konumda bulunan iki ekibin karşılaşması pozitif futbol adına güzel bir maçı izleyicilere sunuyor. Karşılaşmaya saatler kala iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Antalyaspor Göztepe maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.