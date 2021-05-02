Antalyaspor Göztepe Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Antalya Göztepe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 39’uncu haftasında heyecan Antalyaspor Göztepe karşılaşmasıyla devam ediyor. Ligin orta sıralarında yer alan iki ekibin karşılaşması öncesi nefesler tutuldu.

Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi Antalyaspor ligde 43 puanla 11’inci sırada yer alıyor. Göztepe ise 48 puanla rakibinin bir basamak önünde yer alıyor.

Antalyaspor Göztepe maçı saat kaçta başlayacak?

Antalyaspor Göztepe karşılaşması 2 Mayıs Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Antalya Şehir Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sport 3’den yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Antalyaspor:

Göztepe:

Göztepe çıkışa geçmek istiyor

Boffin, Bünyamin, Kudryashov, Naldo, Eren, Nuri, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Ufuk, Podolskiİrfan Can, Gassama, Atınç, Alpaslan, Berkan, Zulj, Soner, Diabate, Halil, Ndiaye, Jahovic

Antalya 4 maçtır kazanamıyor

Zorlu Antalya deplasmanı öncesi Göztepe’nin düşüşte olduğu görülüyor. İzmir ekibi ligde çıktığı son 3 maçı kazanamadı. Göz Göz son üç maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, bu maçla birlikte yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Antalyaspor ligin zor gol yiyen ekiplerinden olmasına karşın son 4 maçta galibiyet alamadı. Son 4 maçın yalnızca birinde berabere kalan Antalya ekibi Göztepe maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

Antalya Göztepe canlı izle

2 Mayıs Pazar günü saat 16:00’da başlayacak olan Antalya Göztepe maçı beIN Sports 3 ekranlarından izlenebiliyor. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebiliyor. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Sports’un elinde bulunuyor.

Öte yandan karşılaşmayı intenette yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup yasal değildir. Kaçak yayınları izleyen kişilere de ceza verilmektedir. Ayrıca kaçak yayınlarda görüntü kalitesi de düşüktür.

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