İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hande Erçel ısrar edince Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı tarihe gömdü!
Son Dakika
Hande Erçel ısrar edince Kerem...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Son Dakika
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...

Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta?

Süper Ligte şampiyonluk yarışı nefesleri kesmeye devam ediyor. Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan cimbom Antaklayspor deplansmanına konuk olacak.

24 Nisan 2021 Cumartesi 19:01
Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta?
Takip Et:

Şampiyonluk yolunda kaybettiği puanlarla büyük yaralar alan ama lider Beşiktaş'ın puan kayıplarının çoğalması sarı kırmızılı ekibi yeniden umutlandırdı. Geçen hafta alınan Trabzonspor beraberliği her ne kadar can sıksa da bu hafta Antalyaspor deplansmanında alınacak üç puan altın değerinde olacak.

Zorlu mücadelenin saatini sarı kırmızılı taraftarlar şimdiden merak etmeye başladı. Maç bu akşam yani 24 Nisan Cumartesi günü oynanacak.  Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma Beın Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.




Son Güncelleme: 24.04.2021 19:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAntalyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports TS - Karagümrük youtube geniş özeti ve maçın golleri
Trabzonspor Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports TS - Karagümrük youtube geniş özeti ve maçın golleri
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? 2021 Fenerbahçe seçim tarihi belli oldu
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? 2021 Fenerbahçe seçim tarihi belli oldu
Konyaspor Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - Hatay youtube geniş özeti ve maçın golleri
Konyaspor Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - Hatay youtube geniş özeti ve maçın golleri
Fenerbahçe Başkanlık seçimi başkan adayları kim? Ali Koç başkan adayı olacak mı?
Fenerbahçe Başkanlık seçimi başkan adayları kim? Ali Koç başkan adayı olacak mı?
Galatasaray- Antalyaspor maçı muhtemel ilk 11, sakat ve cezalı oyuncular
Galatasaray- Antalyaspor maçı muhtemel ilk 11, sakat ve cezalı oyuncular
Beşiktaş - Kayserispor muhtemel ilk 11, sakat ve cezalı oyuncular
Beşiktaş - Kayserispor muhtemel ilk 11, sakat ve cezalı oyuncular

Popüler Haberler

Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta?
Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi?
Seksenler dizisi yeni Fehmi kim olacak?
Seksenler dizisinde Reha Özcan Fehmi karakterini mi oynayacak?
Ünlü oyuncu Bekir Aksoy’dan eski eşine sert göndermeler
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışması katılım şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?
Günlük burç yorumları; 25 Nisan 2021 Pazar burç yorumları
Memur başka iş yaparsa cezası ne olur? Devlet memurları başka bir iş yapabilir mi?
Trabzonspor Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports TS - Karagümrük youtube geniş özeti ve maçın golleri
Kısıtlamada seyahat ve dışarı çıkma izni almak için telefon numarası kaç?
Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Cansın Yılmaz doğum tarihi
E-devlet emeklilik maaş hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2021 Emekli maaşı neye göre hesaplanır?
Günlük burç yorumları; 22 Nisan 2021 Perşembe burç yorumları
Denizbank 30 bin TL gelir belgesiz kredi fırsatı
Tövbeler Olsun dizisi Makbuş kimdir? Ayça Işıldar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kanal D canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Beşiktaş - Kayserispor muhtemel ilk 11, sakat ve cezalı oyuncular
Fenerbahçe Başkanlık seçimi başkan adayları kim? Ali Koç başkan adayı olacak mı?
2021 Gürcistan asgari ücret ne kadar?
Hekimoğlu 47.Bölüm fragmanı - Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak? Hekimoğlu son bölümünde ne oldu?
Masumlar Apartmanı 31.Bölüm fragmanı - Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? Masumlar Apartmanı son bölümünde ne oldu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.