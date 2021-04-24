Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta?

Şampiyonluk yolunda kaybettiği puanlarla büyük yaralar alan ama lider Beşiktaş'ın puan kayıplarının çoğalması sarı kırmızılı ekibi yeniden umutlandırdı. Geçen hafta alınan Trabzonspor beraberliği her ne kadar can sıksa da bu haftadeplansmanında alınacak üç puan altın değerinde olacak.

Zorlu mücadelenin saatini sarı kırmızılı taraftarlar şimdiden merak etmeye başladı. Maç bu akşam yani 24 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma Beın Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.