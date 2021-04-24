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Antalyaspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalya 0 - 1 GS youtube geniş özeti ve maçın golleri

Galatasaray Süper Lig’in 37.haftasında Antalyaspor’a konuk oldu. Nefes kesen maçın ardından futbol severler Antalyaspor Galatasaray maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Antalya - GS Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

24 Nisan 2021 Cumartesi 22:23
Antalyaspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalya 0 - 1 GS youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 37.haftasında Galatasaray Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına çıkıyor. Ligde son haftalarda puan kayıpları yaşayıp şampiyonluk yarışında geride kalan Galatasaray bu maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

Galatasaray bu maça kadar ligde çıktığı 34 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 66 puan topladı. Sarı kırmızılı ekip 66 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ev sahibi Antalyaspor ise ligde bu maça kadar çıktığı 35 maçta 9 galibiyet, 15 beraberlik ve 11 yenilgi ile 42 puan topladı. Kırmızı beyazlı ekip 42 puanla 12’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Antalyaspor:

Boffin, Kudryashov, Eren, Bünyamin, Veysel, Nuri, Amilton, Fredy, Hakan, Sidney, Gökdeniz.

Galatasaray:

Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

Galatasaray’da 3 eksik

Ligde çıktığı son 8 maçta sadece iki kez kazanabilen Galatasaray Antalyaspor maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Sarı kırmızılı ekipte bu maç öncesi Yedlin, Onyekuru ve Falcao’nun sakatlıkları bulunuyor. Karantina süresini tamamlayan Mohammed ise bugün maç kadrosuna dahil edildi. Öte yandan zorlu maç öncesi Galatasaray’da cezalı ve ceza sırında olan bir isim bulunmuyor.

Antalya’da 6 oyuncu sınırda

Antalyaspor ligde son beş maçta sadece bir kez kazanabildi. Akdeniz temsilcisi Galatasaray maçını kazanarak küme düşme hattıyla bağını koparmak istiyor. Kırmızı beyazlılarda bu maç öncesi Eren Albayrak, Hakan Özmert, Amilton, Kudryashov, Bünyamin Balcı ve Podolski kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların kart görmeleri halinde bir sonraki maçta yer alamayacak.

Ayrıca Antalyaspor’da sakatlıkları bulunan Gökdeniz Bayrakdar ile karantinada olan Eren Albayrak bu maçta yer alamayacak. Hafif sakatlıkları bulunan Nuri Şahin, Sidney Sam, Veysel Sarı, Doğukan Sinik’in durumu ise belirsizliğini koruyor.

Hakem ataması dikkat çekti

Merkez Hakem Kurulu Antalyaspor Galatasaray maçına Mete Kalkavan’ı atadı. Mete Kalkavan geçen hafta Galatasaray Trabzonspor maçında da görev yapmıştı. Üst üste yapılan bu atama daha önce Beşiktaş’a da yapılmıştı.

50’inci randevu

Galatasaray ile Antalyaspor lig tarihinde bu maça kadar 49 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı kırmızılı ekip 29 kez kazanırken, Antalya temsilcisi 7 kez kazandı. İki takım arasındaki 13 maç ise berabere sonuçlandı. Ligin ilk yarısındaki maç ise golsüz beraberlikle tamamlanmıştı.

Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman başlayacak?

Antalyaspor Galatasaray maçı 24 Nisan Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Antalya Şehir Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşma öncesi iki takımda son hazırlıkları tamamladı.

Antalyaspor Galatasaray maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.




Son Güncelleme: 24.04.2021 22:23
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Anahtar Kelimeler:
Maç özetiAntalyasporGalatasaray
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