Antalyaspor Galatasaray Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Antalya Galatasaray Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 37.haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında her maçı kazanmak zorunda olan Galatasaray ile küme düşme hattıyla arasını açmak isteyen Antalyaspor karşılaşması öncesi nefesler tutuldu.

Galatasaray bu maç öncesinde ligde 66 puanla üçüncü sırada yer alırken ev sahibi Antalyaspor ligde 42 puanla 12’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Antalyaspor:

Galatasaray:

Galatasaray’da kadro değişiyor

Boffin, Kudryashov, Eren, Bünyamin, Veysel, Nuri, Amilton, Fredy, Hakan, Sidney, Gökdeniz.Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

Ligde çıktığı son 8 maçın yalnızca ikisini kazanabilen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim bazı oyuncuları değiştirecek. Özellikle sakatlıkların ardından sağ bekte süre alan Şener’in yerine Linnes 11’e dönecek. Ayrıca geçen hafta ikinci yarıda oyuna giren Halil Dervişoğlu yeniden 11’e dönecek. Terim’in bu maçta Feghouli yerine ise Emre Akbaba’yı sahaya sürmesi bekleniyor.

Antalya çıkışa geçmek istiyor

Ligde çıktığı son beş maçta yalnızca bir kez kazanabilen Antalyaspor son olarak öne geçmesine rağmen Hatayspor’a 3-2 yenildi. Ersun Yanal ve öğrencileri kötü gidişata Galatasaray maçıyla son vermek istiyor.

Galatasaray’da 4 eksik

Akdeniz ekibinde zorlu Galatasaray maçı öncesi sakatlıkları süren Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert, Nuri Şahin ve Bünyamin maçta yer alamayacak. Öte yandan Hakan Özmert, Doğukan Sinik ve Veysel Sarı’nın durumu maç saatinde belli olacak.

Mutlak galibiyet parolasıyla Antalya maçına hazırlanan Galatasaray’da Yedlin, Linnes, Omar, Onyekuru ve Falcao’nun sakatlıkları bulunuyor. Öte yandan karantina süresini tamamlayan Mostafa Mohammed maç kadrosuna bugün dahil edildi.

Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman başlıyor?

Antalyaspor Galatasaray maçı 24 Nisan Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Antalya Şehir Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Mete Kalkava düdük çalacak.

Karşılaşmayı intenet üzerinden ücretsiz şekilde yayınlayan bazı siteler bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlarda çok sayıda reklam verilir ve bu reklamlar üzerinden virüs bulaşabilir. Bu nedenle kaçak yayınlar güvenli değildir.

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