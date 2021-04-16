Antalyaspor Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalyaspor - Çaykur Rizespor youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 35.haftasında heyecan Antalyaspor Çaykur Rizespor maçıyla devam ediyor. Ligin orta sırasında yer alan Antalyaspor ile küme düşme hattıyla arasındaki farkı açmak isteyen Rizespor maçı öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Ev sahibi Antalyaspor ligde 42 puanla 11’inci sırada yer alıyor. Rizespor ise Bülent Uygun’un takımın başına gelmesiyle çıkışa geçti ve 36 puana yükselerek 14’üncü sıraya oturdu.

Muhtemel 11’ler

Antalyaspor:

Çaykur Rizespor:

Rize’de 8 isim kart sınırında

Boffin, Mert, Veysel, Naldo, Eren, Hakan, Ufuk, Doğukan, Amilton, Serdar Gürler, PodolskiGökhan, Morozyuk, Talbi, Selim, İsmail, Djokovic, Baiano, Sabo, Boldrin, Samudio, Skoda

Rizespor’da zorlu Antalya deplasmanı öncesi 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Selim Ay, İsmail Köybaşı, Yasin Pehlivan, Tunay Torun, Yasin Meriah, Eric Sabo, Fenando Andrade ve Damjan Dokoviç bu maçta kart görürse, bir sonraki hafta oynanacak Konya maçında yer alamayacak.

Antalya’da 4 eksik

Öte yandan cezasını tamamlayan kaleci Gökhan Akkan bu maçla birlikte eldivenlerine kavuşacak.

Antalyaspor ligin son 5 haftasında 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldı. İnişli çıkışı bir grafik çizen Antalyaspor’da bu durum teme nedeni eksikler. Akdeniz temsilcisinde takımın kilit isimlerinden Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy uzun süredir devam eden sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kaldı. Bu üç isim Rize maçında da yer alamayacak.

Antalyaspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman?

16 Nisan Cuma günü saat 19:00’da başlayacak olan Antalyaspor Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Antalya Şehir Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.

Antalyaspor Çaykur Rizespor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.