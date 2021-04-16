İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu
Son Dakika
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü...
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasında ipler koptu: Boşanıyorlar!
Son Dakika
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...

Antalyaspor Çaykur Rizespor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Antalya Rizespor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de 35.hafta heyecanı Antalyaspor Çaykur Rizespor maçıyla devam ediyor. İki orta sıra takımının maçı öncesi futbol severler Antalyaspor Çaykur Rizespor Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Antalya Rizespor Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

16 Nisan 2021 Cuma 15:30
Antalyaspor Çaykur Rizespor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Antalya Rizespor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Takip Et:

Süper Lig’in 35.haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşılaşıyor. Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi Antalyaspor ligde 42 puanla 11’inci sırada yer alıyor. Rizespor ise ligde 36 puanla 14’üncü sırada yer alıyor.

Akdeniz temsilcisi geçen hafta deplasmanda Kayserispor’u 1-0 yenerek moral buldu. Rizespor ise geçen hafta Trabzonspor ile sahasında golsüz berabere kaldı.

Muhtemel 11’ler

Antalyaspor:

Boffin, Mert, Veysel, Naldo, Eren, Hakan, Ufuk, Doğukan, Amilton, Serdar Gürler, Podolski

Çaykur Rizespor:

Gökhan, Morozyuk, Talbi, Selim, İsmail, Djokovic, Baiano, Sabo, Boldrin, Samudio, Skoda

Antalya’da 4 eksik

Antalyaspor’da teknik direktör Ersun Yanal’ın takım başına gelmesiyle yükseliş başladı. Ancak son 5 haftada 2 galibiyet 3 yenilgi alarak inişli çıkışlı bir performans sergileyen Akdeniz temsilcisinde eksikler can sıkıyor. Rize maçı öncesi kırmızı beyazlı ekipte Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy ve Sam’in sakatlıkları bulunuyor.

Rize Bülent Uygun ile çıkışa geçti

Ligde istenen performansı sergileyemeyen Rizespor’da önce takımın başına Sumudica getirilmiş ancak kötü gidişatın devam etmesiyle Bülent Uygun takımı başında getirilmişti. Bülent Uygun’un takımın başına gelmesiyle çıkışa geçen Karadeniz ekibi son beş maçında yalnızca bir kez yenildi. Küme düşme hattından çıkan Rizespor’da şimdi ise hedef küme düşme hattından uzaklaşmak.

Rize’de sakatlıkları bulunan Doğan Erdoğan, Godfred Donsah ve Zafer Görgen Antalya maçının kadrosunda alınmadı. Cezası biten Gökhan Akkan ise kadroda yer aldı.

Antalyaspor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta başlayacak?

16 Nisan Cuma günü saat 19:00’da başlayacak olan Antalyaspor Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Buna karşında maçları intenet üzerinden yayınlayan bazı sitelerde mevcut. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, yeni yasayla kaçak yayınları takip etmekte suç sayılmaktadır. Ayrıca bu yayınlar kalitesiz ve gecikmeli olarak maçları yayınlamaktadır. Bu nedenle maçları HD ve kesintisiz izlemenin en ideal yöntemi abone olmaktan geçiyor.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.

 



Son Güncelleme: 16.04.2021 15:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AntalyasporRizesporBeınsportsSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlerbirliği Sivasspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Gençlerbirliği Sivasspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Gençlerbirliği Sivasspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Gençlerbirliği Sivasspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Konyaspor Kayserispor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konyaspor Kayserispor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Konyaspor Kayserispor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konyaspor Kayserispor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman? Göztepe - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular
Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman? Göztepe - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular
Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak, hangi tarihte?
Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak, hangi tarihte?
UEFA Avrupa Ligi yarı finalde hangi takımlar eşleşti?
UEFA Avrupa Ligi yarı finalde hangi takımlar eşleşti?
Ryan Donk neden 2 maç men cezası aldı?
Ryan Donk neden 2 maç men cezası aldı?

Popüler Haberler

Antalyaspor Çaykur Rizespor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Antalya Rizespor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Gençlerbirliği Sivasspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Gençlerbirliği Sivasspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Konyaspor Kayserispor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konyaspor Kayserispor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
BİM, A101, ŞOK, Onur Market güncel açılış kapanış ve çalışma saatleri
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma olacak mı?
Mayısıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik sevk sonuçları ne zaman açıklanacak? Celp yerleri sorgulama
Ramazan Bayramı tatili bu yıl kaç gün olacak?
Lalegül TV Ramazan ayı mukabele saatleri; Lalegül TV Mukabele ne zaman, saat kaçta? 16 Nisan 2021 Cuma
Bim market 23 Nisan 2021 aktüel indirimli ürünler broşürü
A101'de satılan Huawei band 4 nasıl, alınır mı? Huawei band 4 özellikleri
Eczaneler kaçta kapanıyor? Nöbetçi eczaneler kaçta açılıyor?
Faturaya ek hangi telefonları alabilirim? Tarifeye ek telefon sorgulama
Canlı izle Liverpool Real Madrid Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Liverpool Real Madrid maçı Selçuk Sports Netspor izle
Kuruluş Osman dizisi Abdurrahman Alp kimdir? Gerçek adı ne? Celal Al oynadığı diziler
Romanya’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Romanya asgari ücret fiyatları
Yağlı saçlar için doğal maske tarifleri 2021
TRT 1 Ramazan ayı mukabele saatleri; TRT 1 Mukabele ne zaman, saat kaçta?
Vişne reçeli nasıl ve hangi malzemelerle yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?
Engellilere Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemesi var mı?
BluTV ücretsiz nasıl izlenir? BluTV ücretsiz üyelik nasıl açılır? Blu TV neler ücretsiz izlenebiliyor?
Elif Doğan kimdir, kaç yaşında? Elif Doğan ve Onur Tuna sevgili mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.