Antalyaspor Çaykur Rizespor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Antalya Rizespor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 35.haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşılaşıyor. Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi Antalyaspor ligde 42 puanla 11’inci sırada yer alıyor. Rizespor ise ligde 36 puanla 14’üncü sırada yer alıyor.

Akdeniz temsilcisi geçen hafta deplasmanda Kayserispor’u 1-0 yenerek moral buldu. Rizespor ise geçen hafta Trabzonspor ile sahasında golsüz berabere kaldı.

Muhtemel 11’ler

Antalyaspor:

Çaykur Rizespor:

Antalya’da 4 eksik

Boffin, Mert, Veysel, Naldo, Eren, Hakan, Ufuk, Doğukan, Amilton, Serdar Gürler, PodolskiGökhan, Morozyuk, Talbi, Selim, İsmail, Djokovic, Baiano, Sabo, Boldrin, Samudio, Skoda

Antalyaspor’da teknik direktör Ersun Yanal’ın takım başına gelmesiyle yükseliş başladı. Ancak son 5 haftada 2 galibiyet 3 yenilgi alarak inişli çıkışlı bir performans sergileyen Akdeniz temsilcisinde eksikler can sıkıyor. Rize maçı öncesi kırmızı beyazlı ekipte Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy ve Sam’in sakatlıkları bulunuyor.

Rize Bülent Uygun ile çıkışa geçti

Ligde istenen performansı sergileyemeyen Rizespor’da önce takımın başına Sumudica getirilmiş ancak kötü gidişatın devam etmesiyle Bülent Uygun takımı başında getirilmişti. Bülent Uygun’un takımın başına gelmesiyle çıkışa geçen Karadeniz ekibi son beş maçında yalnızca bir kez yenildi. Küme düşme hattından çıkan Rizespor’da şimdi ise hedef küme düşme hattından uzaklaşmak.

Antalyaspor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta başlayacak?

Rize’de sakatlıkları bulunan Doğan Erdoğan, Godfred Donsah ve Zafer Görgen Antalya maçının kadrosunda alınmadı. Cezası biten Gökhan Akkan ise kadroda yer aldı.

16 Nisan Cuma günü saat 19:00’da başlayacak olan Antalyaspor Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

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