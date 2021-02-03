Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Antalya BJK maçı yayınlayan kanallar ve yayın saati

Süper Lig’in 23.haftasında Beşiktaş, Antalyaspor’a konuk olacak. Zirve yarışında olan Beşiktaş, Antalyaspor’u yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Antalyaspor-Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş’ın, Antalyaspor’a konuk olacağı karşılaşma 3 Şubat Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma beİN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak.

Antalyaspor- Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri

Antalyaspor

Beşiktaş

: Boffen, Bünyamin, Naldo, Kudyashov, Eren, Nuri, Hakan, Fredy, Amilton, Sam, Gökdeniz

: Ersin, Rossier, Vida, Montero, NSakala, Atiba, Josef, Mensah, Ghezal, Larin, Aboubakar

50.kez karşı karşıya gelecekler

Beşiktaş ile Antalyaspor ligde 50.kez karşılaşacaklar. İki takım ilk kez 11 Eylül 1982 tarihinde mücadele ettiler. Karşılaşmayı Beşiktaş 6-0 kazanan taraf oldu. Bu zamana kadar yapılan 49 mücadelenin 33 tanesin Beşiktaş kazanırken 6 tanesini Antalyaspor kazandı. 10 karşılaşmada beraberlik ile sonuçlandı. Kara kartallar bu maçlarda 106 gol atarken Antalyaspor sadece 44 gol atabildi. Bu sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlanmıştı.