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Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Antalya BJK maçı yayınlayan kanallar ve yayın saati

Süper Lig'in 23.haftasında zirve mücadelesi veren Beşiktaş, alt sıralardan kurtulmaya çalışan Antalyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın başlama saati, takımların muhtemel 11'leri ve hangi kanalda yayınlanacağına haberimizden ulaşabilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 16:20
Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Antalya BJK maçı yayınlayan kanallar ve yayın saati
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Süper Lig’in 23.haftasında Beşiktaş, Antalyaspor’a konuk olacak. Zirve yarışında olan Beşiktaş, Antalyaspor’u yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Antalyaspor-Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş’ın, Antalyaspor’a konuk olacağı karşılaşma 3 Şubat Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma beİN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak.

Antalyaspor- Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri

Antalyaspor

: Boffen, Bünyamin, Naldo, Kudyashov, Eren, Nuri, Hakan, Fredy, Amilton, Sam, Gökdeniz

Beşiktaş

: Ersin, Rossier, Vida, Montero, NSakala, Atiba, Josef, Mensah, Ghezal, Larin, Aboubakar

50.kez karşı karşıya gelecekler

Beşiktaş ile Antalyaspor ligde 50.kez karşılaşacaklar. İki takım ilk kez 11 Eylül 1982 tarihinde mücadele ettiler. Karşılaşmayı Beşiktaş 6-0 kazanan taraf oldu. Bu zamana kadar yapılan 49 mücadelenin 33 tanesin Beşiktaş kazanırken 6 tanesini Antalyaspor kazandı. 10 karşılaşmada beraberlik ile sonuçlandı. Kara kartallar bu maçlarda 106 gol atarken Antalyaspor sadece 44 gol atabildi. Bu sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 16:20
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAntalyasporBeIN Sports
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