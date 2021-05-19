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Antalyaspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalya– BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri

Beşiktaş Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile karşılaştı. Büyük heyecan sahne olan maçın ardından futbol severler Antalyaspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Antalya – BJK Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:25
Antalyaspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalya– BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor. Kupa finalinde Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş Antalyaspor ile karşılaşacak. Heyecan dolu karşılaşma öncesi nefesler tutuldu. Siyah beyazlılar Süper Lig şampiyonluğunun ardından kupayı da alarak sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor. Akdeniz ekibi Antalyaspor ise kupayı müzesine götürerek Avrupa bileti almak istiyor.

Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Antalyaspor Beşiktaş 59. Ziraat Türkiye Kupası final maçı 18 Mayıs Salı akşamı saat 20:45’te başlayacak. İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

ANTALYASPOR:

BOFFIN, KUDRYASHOV, BÜNYAMİN, EREN, NALDO, NURİ, AMILTON, FREDY, HAKAN, SIDNEY, PODOLSKI

BEŞİKTAŞ:

ERSİN, N'SAKALA, VIDA, WELINTON, ROSIER, JOSEF, ATIBA, N'KOUDOU, GHEZZAL, GÖKHAN, LARIN

İki takımdaki eksikler

Süper Lig’in son maçlarında da sakatlıklar nedeniyle çok zorlanan Beşiktaş’ta bu maç öncesi sakat isimlerin tedavisi devam ediyor. Cenk Tosun, Hasic ve Aboubakar ile Adem Ljajic Antalyaspor karşılaşmasında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Antalyaspor’da ise tek eksik Serdar olarak öne çıkıyor.

İki ekibe 250 seyirci izni

Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Kupası Final maçı öncesinde son günlerde tribünlere seyirci alınmaması yönünde uyarılarına devam etti. TFF bu maç için iki takıma da 250’şer seyirci hakkı tanıdı .

Beşiktaş 15 kez finale çıkmıştı

Beşiktaş tarihinde daha önce 15 kez kupa finaline çıktı. Bu maçlarda 9 kez kupayı kazanan taraf olan Beşiktaş son olarak 2010-2011 sezonunda kupayı kazanmıştı. Siyah beyazlılar 10 yıllık aranın ardından kupa hasretine de son vermek isteyecek.

Finalin sonucu ligi de etkileyecek

Türkiye Kupası final maçını kazanan ekip Süper Lig’de Avrupa hedefi olan takımları da yakından ilgilendiriyor. Kupayı Beşiktaş’ın kazanması halinde ligde 5’inci olan Sivasspor Avrupa bileti alacak. Ancak Antalyaspor’un maçı kazanması halinde lig 5’incisi değil kupa sahibi Avrupa’ya direk katılım hakkı elde edecek. Ayrıca Antalyaspor’un kupayı alması durumunda Fenerbahçe ve Trabzonspor önümüzdeki sezon ilk kez başlayacak olan UEFA Konferans Ligi’ne katılacak. Antalyaspor ise Avrupa Ligi’nde boy gösterecek. Beşiktaş’ın kazanması durumunda ise Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde katılabilecek.

Antalyaspor Beşiktaş maç özeti

18 Mayıs Salı günü saat 20:45’te başlayacak olan Antalyaspor Beşiktaş ZTK Final karşılaşması öncesi nefesler tutuldu. İki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Antalyaspor Beşiktaş ZTK Final maç özeti için tıklayınız.

 


Son Güncelleme: 19.05.2021 11:25
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAntalyasporASPORTürkiye Kupası
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