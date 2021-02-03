Antalyaspor Beşiktaş maç kadrosu muhtemel 11'ler

Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş, evinden Trabzonspor'a mağlup olmuştu. Ardından Fenerbahçe'ye liderliği kaptıran Kara Kartal şuanda ikinci sırada. Son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 galibiyet alan Beşiktaş Antalyaspor'u yenmek istiyor. Peki karşılaşmada ilk 11'ler ne olacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Siyah Beyazlı ekip Antalyaspor'un evine konuk olacak mücadelede kadroda yer alacak isimler merak edildi. Bir önceki maç mağlup Trabzonspor'a mağlup olan Beşiktaş Antalyaspor'a karşı kazanmayı istiyor. Karşılaşmada ilk 11'deki muhtemel isimler belli oldu. Peki kimler kadroda yer alacak? Maç ne zaman, nerede, hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detayları ile Antalya Beşiktaş karılaşması...

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MÜCADELESİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın konuk olduğu Antalya stadyumu'nda oynanacak olan maç 3 Şubat Çarşamba saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sporst'dan canlı olarak yayınlanacak. Alper Ulusoy'un başlangıç düdüğünü çalacağı maçın yardımcı hakemleri ise İbrahim Bozbey, İlker Takpak ve Alper Çetin yapacak.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren Albayrak, Ludyashov, Bünyamin, Nuri Şahin, Sam, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert, Drole

BEŞİKTAŞ KADROSUNDA 3 KİŞİ EKSİK

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, N'Sakala, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Larin, Ghezzal, Mensah, Aboubakar

Beşiktaş kadrosunda 2 oyuncu sakat 1 oyuncu ise kart cezalısı. Geçen hafta Trabzonspor karşılaşmasında Rıdvan Yılmaz'ın sakatlanması ve Dorukhan Toköz'ün kırmızı kart görmesi nedeniyle Antalyaspor maçında yer alamayacak. Ayrıca sataklığı devam eden Gökhan Töre de kadro dışı isimler arasında.

ANTALYASPOR'DA SAKATLILAR VE CEZALILARIN SAYISI CAN SIKIYOR

Antalyaspor toplam 7 oyuncu eksik olarak karşılaşmada yer alacak. Geçen hafta Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşen Orgill, sakatlıkları bulunan Ali Eren İyican, Amilton, Doğukan Sinik, Lukas Podolski, M. Yılmaz ve Ufuk Akyol Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

ANTALYASPOR VE BEŞİKTAŞ ARASINDAKİ 57. MÜCADELE

Antalyaspor ve Beşiktaş Süper Lig tarihinde 57. kez mücadele etmiş olacak. Daha önce 56 maçın 39'unu Beşiktaş, 7'sini Antalyaspor galibiyetiyle biterken, 10 maç berabere bitti. Antalyaspor kazandığı 7 maçın 4'ünü evinde kazandı, Beşiktaş 39 maçın 17'sini de kendi evinde kazandı. Maçlarda atılan 175 golğn 126'sı Beşiktaş'a 46 golü ise Antalyaspor'a ait.

KARA KARTAL ANTALYA'DA KAZANIYOR

Antalyaspor ile oynanan 24 lig maçında 15'inde sahadan galip ayrılan Beşiktaş, diğer maçlarda 3 kez yenildi. 6 maç ise berabere bitti. Beşiktaş konuk olduğu maçlarda 56 kez gol kaydederken, kendi kalesinde 30 gol gördü.