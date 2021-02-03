Antalyaspor 1 1 Beşiktaş maç özeti izle - Antalya Bjk maç özeti ve golleri

23. Hafta Süper Lig’te Antalyaspor- Beşiktaş maçı oynandı. BeIN Sports kanalında yayınlanan maç özetinde neler oldu? Antalyaspor- Beşiktaş maçı 1-1 berabere bitti. Maçın ilk 11’lerinde Antalyaspor oyuncularında Boffin, Naldo, Eren Albayrak, Kudryashov, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Omar Imeri, Gökdeniz Bayrakdar maçta sürecince boy gösterdi.
Antalyaspor’un rakibi Beşiktaş oyuncuların ilk 11’i: Ersin, Rosier, N’Sakala, Welinton, Vida, Josef de Souza, N’Koudou, Atiba, Ljajic, Aboubakar, Larin. Oynadı.
Antalyaspor- Beşiktaş maç özetini izlemek için https://www.sporx.com/canlianlatim/antalyaspor-besiktas-canliSXLIVEQ3291SXQ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.