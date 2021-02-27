Antalya'da puanlar paylaşıldı. Antalyaspor-Başakşehir: 0-0

Spor Toto Süper Lig’in 27. Haftasında tam 11 haftadır kaybetmeyen Antalya temsilcisi Antalyaspor ile 9 maçtır kazanamayan son şampiyon Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadeleden gol sesi çıkmazken iki takım da kendi serisini bozmadı.
Kötü gidişin ardından Okan Buruk ile yollarını ayıran ve Aykut Kocaman’ı başa getiren Başakşehir ise 9 maçtır kazanamıyor. Puanını 25’e yükselten Kocaman’ın öğrencileri, acil galibiyet serisi yakalayamazsa bu gidişle küme düşecek.
Son Güncelleme: 27.02.2021 19:22