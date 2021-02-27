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Antalya'da puanlar paylaşıldı. Antalyaspor-Başakşehir: 0-0

Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 27. Haftasında karşı karşıya geldi. Antalya’da oynanan müsabakada gol sesi çıkmadı.

27 Şubat 2021 Cumartesi 19:22
Antalya'da puanlar paylaşıldı. Antalyaspor-Başakşehir: 0-0
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Spor Toto Süper Lig’in 27. Haftasında tam 11 haftadır kaybetmeyen Antalya temsilcisi Antalyaspor ile 9 maçtır kazanamayan son şampiyon Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadeleden gol sesi çıkmazken iki takım da kendi serisini bozmadı.

Antalya Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi. Bu sonuçların ardından 11 maçtır kaybetmeme serisi yakalayan Fraport TAV Antalyaspor puanını 34’e çıkararak düşme hattından bir nebze de olsa uzaklaşmış oldu. Ersun Yanal önderliğinde çıkış yakalayan Antalyaspor’un ligde kalacağı düşünülüyor.

Kötü gidişin ardından Okan Buruk ile yollarını ayıran ve Aykut Kocaman’ı başa getiren Başakşehir ise 9 maçtır kazanamıyor. Puanını 25’e yükselten Kocaman’ın öğrencileri, acil galibiyet serisi yakalayamazsa bu gidişle küme düşecek.



Son Güncelleme: 27.02.2021 19:22
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Anahtar Kelimeler:
AntalyasporBaşakşehir
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