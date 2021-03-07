Antalya'da 16. Runatolia Maratonu düzenlendi

Antalya’da 16.sı düzenlenen Runatolia Maratonu’na katılım yoğundu. 39 farklı ülkeden toplamda 3.500 kişi katıldı ve koştu.

Cam Piratmit’in önünde başlatıldı. Runatolia Maratonu’nda, maraton, yarı maraton, tekerlekli sandalyeli engelliler, 10 km ve takımlar koşusu gerçekleştirildi.

Maraton’da profesyonel sporcular da yer aldı. Covid-19 virüsüne rağmen düzenlenen organizasyonda Covid-19 tedbirleri uygulandı. Yarışmacılar, yüzlerine maskelerini taktılar ve sosyal mesafeye uygun şekilde başlangıç çizgisindeki yerlerini aldılar. Yarış başladıktan bir süre sonra yarışmacılar, yolda bulunan çöp kovalarına maskelerini attılar.

Bazı kişiler, bebeklerini ve evcil hayvanlarını da yanında getirerek yarışa katıldı. Bazı kişiler, üzerinde “kadına şiddete hayır” yazan tişörtler giydi.