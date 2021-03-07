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Antalya'da 16. Runatolia Maratonu düzenlendi

Antalya'da Runatolia Maratonu'nun 16.sı gerçekleştirildi. Covid-19 tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirilen organizasyona 39 farklı ülkeden toplamda 3.500 kişi katıldı. Maratona katılan kişilere bebekler ve evcil hayvanlar da eşlik etti.

07 Mart 2021 Pazar 14:45
Antalya'da 16. Runatolia Maratonu düzenlendi
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Antalya’da 16.sı düzenlenen Runatolia Maratonu’na katılım yoğundu. 39 farklı ülkeden toplamda 3.500 kişi katıldı ve koştu. 

Maraton, Atatürk Kültür Parkı Cam Piratmit’in önünde başlatıldı. Runatolia Maratonu’nda, maraton, yarı maraton, tekerlekli sandalyeli engelliler, 10 km ve takımlar koşusu gerçekleştirildi. 

Maraton’da profesyonel sporcular da yer aldı. Covid-19 virüsüne rağmen düzenlenen organizasyonda Covid-19 tedbirleri uygulandı. Yarışmacılar, yüzlerine maskelerini taktılar ve sosyal mesafeye uygun şekilde başlangıç çizgisindeki yerlerini aldılar. Yarış başladıktan bir süre sonra yarışmacılar, yolda bulunan çöp kovalarına maskelerini attılar. 

Bazı kişiler, bebeklerini ve evcil hayvanlarını da yanında getirerek yarışa katıldı. Bazı kişiler, üzerinde “kadına şiddete hayır” yazan tişörtler giydi. 



Son Güncelleme: 07.03.2021 14:45
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaCam PiramitAtatürk Kültür ParkıRunatolia MaratonuMaratonCovid-19Runatolia 2021
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