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Ankaraspor: Testi pozitif çıkan oyuncuyu oynattılar!

TFF 1.Lig’in 12. haftasında erteleme maçı sonrasında Ankaraspor evinde Adanaspor’a 2-0 mağlup olurken ev sahibi ekip sosyal medya hesabı üzerinden olay yaratacak bir paylaşım yaptı.

08 Ocak 2021 Cuma 02:27
Ankaraspor: Testi pozitif çıkan oyuncuyu oynattılar!
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TFF 1.Lig 12.hafta erteleme mücadelesinde karşı karşıya gelen Adanaspor ile  Ankaraspor maçında 2-0’lık skorla galip gelen taraf Adanaspor olurken Ankara ekibi sosyal medya hesabın üzerinden beklenmedik bir paylaşım yaptı.

Ankaraspor'un açıklamalarında, Adanaspor karşılaşmasında forma giyen bir futbolcunun, 3 gün önce yapılan Kovid-19 testinin pozitif olmasına rağmen akreditasyonu yapılmadan doğrudan esame listesine yazılmak suretiyle oynatıldığı belirtildi. Yapılan bu açıklama sonrasında ise TFF ve ilgililerden açıklama beklediklerini beyan ettiler.



Son Güncelleme: 08.01.2021 02:27
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Anahtar Kelimeler:
AnkarasporAdanasporTestPozitifKovid-19
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