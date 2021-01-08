Ankaraspor: Testi pozitif çıkan oyuncuyu oynattılar!

TFF 1.Lig 12.hafta erteleme mücadelesinde karşı karşıya gelen Adanaspor ile Ankaraspor maçında 2-0’lık skorla galip gelen taraf Adanaspor olurken Ankara ekibi sosyal medya hesabın üzerinden beklenmedik bir paylaşım yaptı.

Ankaraspor'un açıklamalarında, Adanaspor karşılaşmasında forma giyen bir futbolcunun, 3 gün önce yapılanininolmasına rağmen akreditasyonu yapılmadan doğrudan esame listesine yazılmak suretiyle oynatıldığı belirtildi. Yapılan bu açıklama sonrasında ise TFF ve ilgililerden açıklama beklediklerini beyan ettiler.