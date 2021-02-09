Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı istifa ettiğini açıkladı!

Süper Lig 24’üncü haftada sahasında Demir Grup Sivasspor'a 4-1 yenilen MKE Ankaragücü ekibinde teknik direktör Mustafa Dalcı istifa etti.

"Maçtan sonra başkanımızı aradım ve görevimden ayrıldığımı belirterek istifamı verdim

bir röportajında Dalcı,." İfadelerini kullandı.

Başkent kulübünde Dalcı'nın yerini doldurması düşünülen en muhtemel kişiyse Hikmet Karaman.

10’uncu haftada "geçici" olarak takımın başına geçirilen Mustafa Dalcı ile Başkent kulübü, 3 hafta önce teknik direktörlük sözleşmesini imzalamıştı.

Dalcı ile toplamda 12 resmi maçta boy gösteren Ankaragücü, bu karşılaşmaların 5’ini kazandı, 1’inden beraberlikle döndü ve 6’sında da mağlubiyet yaşadı.