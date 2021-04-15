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Ankaragücü maçında Aboubakar forma giyebilecek mi?

Beşiktaş ile Ankaragücü yarın karşı karşıya geliyor. Ankaragücü’nün golcüsü olan Vincent Aboubakar’ın ise yarınki maçta yer alıp almayacağı merak konusu.

15 Nisan 2021 Perşembe 17:36
Ankaragücü maçında Aboubakar forma giyebilecek mi?
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Spor Toto Süper Lig’de yarın gerçekleşecek mücadelede Ankaragücü ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Maça hazırlanmak adına iki takım da antrenmanlara devam ediyor. En son geçirdiği sakatlık nedeniyle sahada bir süredir yerini alamayan Vincent Aboubakar’ın yarın oynanacak olan maçta yer alıp almayacağı hayranlar tarafından merak edildi. Kondisyoner ile çalışmakta olan Vincent Aboubakar bir süredir antrenmanlarını bu şekilde devam ettirmekte. Aboubakar’ın yarın maça çıkıp çıkmayacağı ise bugünün antrenman sonuçlarına göre belirlenecek. Aboubakar’ın bu maçta yer alma olasılığı yüksek gibi gözüküyor.



Son Güncelleme: 15.04.2021 17:36
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAnkaragüvüVincent Aboubakar
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