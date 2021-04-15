Ankaragücü maçında Aboubakar forma giyebilecek mi?

Spor Toto Süper Lig’de yarın gerçekleşecek mücadelede Ankaragücü vekarşı karşıya geliyor. Maça hazırlanmak adına iki takım da antrenmanlara devam ediyor. En son geçirdiği sakatlık nedeniyle sahada bir süredir yerini alamayan’ın yarın oynanacak olan maçta yer alıp almayacağı hayranlar tarafından merak edildi. Kondisyoner ile çalışmakta olan Vincent Aboubakar bir süredir antrenmanlarını bu şekilde devam ettirmekte. Aboubakar’ın yarın maça çıkıp çıkmayacağı ise bugünün antrenman sonuçlarına göre belirlenecek. Aboubakar’ın bu maçta yer alma olasılığı yüksek gibi gözüküyor.