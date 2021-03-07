Ankaragücü, Karagümrük’ü deplasmanda yendi

Spor Toto Süper Lig’de heyecan devam ediyor. 29. hafta mücadelelerinin oynandığı ligde, Karagümrük ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Maçı konuk ekip Ankaragücü 0-1 kazandı ve üst üste 2. galibiyetini aldı. Ankaragücü’ne galibiyeti getiren golü Alper Potuk kaydetti. Ligde kalmak adına çok önemli bir galibiyet alan Ankara temsilcisi, üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 26 yaparak 17. sıraya yükseldi.

Maçtan puansız ayrılan Karagümrük ise 41 puanda kaldı ve haftayı 8. sırada tamamladı.

Karagümrük sıradaki maçını, 13 Mart Cumartesi günü Sivasspor ile deplasmanda oynayacak. Ankaragücü ise 14 Mart Pazar günü evinde Göztepe’yi konuk edecek.