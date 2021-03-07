İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Ankaragücü, Karagümrük’ü deplasmanda yendi

Spor Toto Süper Lig’de 29. hafta karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor. Günün ilk maçında Karagümrük deplasmanına konuk olan Ankaragücü, karşılaşmadan 0-1 galip ayrıldı ve ligde kalmak adına çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte maçın detayları...

07 Mart 2021 Pazar 17:17
Ankaragücü, Karagümrük’ü deplasmanda yendi
Takip Et:

Spor Toto Süper Lig’de heyecan devam ediyor. 29. hafta mücadelelerinin oynandığı ligde, Karagümrük ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Maçı konuk ekip Ankaragücü 0-1 kazandı ve üst üste 2. galibiyetini aldı. Ankaragücü’ne galibiyeti getiren golü Alper Potuk kaydetti. Ligde kalmak adına çok önemli bir galibiyet alan Ankara temsilcisi, üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 26 yaparak 17. sıraya yükseldi.

Maçtan puansız ayrılan Karagümrük ise 41 puanda kaldı ve haftayı 8. sırada tamamladı.

Karagümrük sıradaki maçını, 13 Mart Cumartesi günü Sivasspor ile deplasmanda oynayacak. Ankaragücü ise 14 Mart Pazar günü evinde Göztepe’yi konuk edecek.



Son Güncelleme: 07.03.2021 17:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigAnkaragücüKaragümrük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Kupası Elemeleri Covid-19 engeline takıldı.
Dünya Kupası Elemeleri Covid-19 engeline takıldı.
Süper Lig bileti için kritik haftalara girildi!
Süper Lig bileti için kritik haftalara girildi!
Fenerbahçe'den Ali Koç ve Emre Belözoğlu, PFDK'ya neden gönderildi?
Fenerbahçe'den Ali Koç ve Emre Belözoğlu, PFDK'ya neden gönderildi?
Anadolu Efes Valencia maçı canlı izle! Anadolu Efes Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes Valencia maçı canlı izle! Anadolu Efes Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih belli oldu!
Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih belli oldu!
Halı Sahaların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Halı Sahalar hangi illerde açılma kararı alındı?
Halı Sahaların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Halı Sahalar hangi illerde açılma kararı alındı?

Popüler Haberler

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal yardım destekleri nelerdir, nasıl başvuru yapılır?
İnstagram reels ne demektir? İnstagram reels özelliği kullanımı
2021 yılında emekli ikramiyelerine zam artışı olacak mı?
Arıza yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2021 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları
Vergi levhası nedir? 2021 Vergi Levhası almak için gerekli belgeler ve işlemler
Arıza dizisi Balaban karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Rüzgar Aksoy kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Gerçek adı nedir? Nazlı Kar nereli, yaşı kaç?
Kefaret Cansu kimdir? Bahar Ece Yılmaz biyografisi
Kefaret dizisi Zeynep kimdir? Lavinya Ünlüer yaşı ve oynadığı diziler
22 mart nöbetçi noterler açık mı? Koronavirüs nedeni ile kapalı mı olacak mı? Nöbetçi noterler hizmet verecek mi?
OnePlus 8 Pro özellikleri ve fiyatı tanıtıldı!
Pet şişe nasıl değerlendirilir? 2021 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
Her aileye 1248 TL yardım!
Mitoloji konulu film sevenlere 6 film önerisi
Kefaret dizisi Nil karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ege Kökenli kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arıza Burak karakterini kim canlandırıyor? Olgun Toker kimdir?
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 7 Mart 2021 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Kefaret dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Kefaret dizisi Sinan Başkomiser karakteri kimdir? Mert Fırat'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Tövbeler Olsun dizisi Aleyna karakteri kimdir? Çiğdem Tunç'un hayatı ve yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.