Ankaragücü evinde Kasımpaşa’yı mağlup etti: 1-0

’in 20. haftası, bugün oynanan maçlarla sona erdi. Günün son maçındaile, Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Saat 19:00’da başlayan mücadeleyi, hakem Sarper Barış Kaya yönetti. 3 maçtır kazanamayan ve düşme hattında yer alan Ankaragücü, rakibi tek golle geçti ve altın değerinde bir 3 puan elde etti. Ankaragücü’ne galibiyeti getiren tek golü, 16 dakikada Hadergjonaj kendi kalesine attı. Bu sonuçla puanını 18’e yükselten Ankaragücü, haftayı 19. sırada tamamladı. Başkent ekibi sıradaki maçını, 25 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Alanyaspor ile oynayacak.

Maçtan puansız ayrılan Kasımpaşa ise 22 puanda kaldı. 16. sırada kendine yer bulan İstanbul ekibi, sıradaki maçını 25 Ocak Pazartesi günü evinde Sivasspor ile oynayacak.