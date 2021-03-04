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Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten Galatasaray maçı açıklamaları!

Evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden ligin alt sıralarında ki Ankaragücü uzun bir süre sonra galip geldi. Maç sonu açıklamalarda bulunan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert dikkat çeken sözler dile getirdi.

04 Mart 2021 Perşembe 01:33
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten Galatasaray maçı açıklamaları!
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Süper Lig’in 28. Haftasında evinde Galatasaray’ı ağırlayan Ankaragücü maçtan 2-1 galip ayrıldı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Ankaragücü kulüp başkanı Fatih Mert önemli açıklamalarda bulundu.

Önemli bir maçı kazandıklarını belirten Mert, açıklamalarında galibiyetin takıma iyi geldiğini ve ligde kalmak için çabalarını arttıracağını belirtti.

Uzun süredir maçlardan galip ayrılamayan Ankaragücü, Başkan Fatih Mert’in açıklamalarında, ‘İhtiyacımız olan, uzun zamandır hasret kaldığımızı bir galibiyetti. 6 haftadır maç kazanamıyorduk. İnşallah Ankaragücü bu ligde kalarak gücünü gösterecek. Kalması için elimizden gelen her şeyi yapacağız.’ Dedi.

Maç ile ilgili açıklamalarda da bulunan Başkan Mert, ‘Hak ettiğimiz bir maçı kazandı. İyi oynadık. İyi bir galibiyet aldık.’ Açıklaması yaptı.

Kongre yakın

İlerleyen günlerde kongre yapılacağını açıklayan Mert, bu hafta düzenlenecek kongre ile kararın verileceğini ve şu ana kadar bir aday olmadığını belirtti.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 01:33
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAnkaragücü2-1BaşkanFatih MertAçıklama
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