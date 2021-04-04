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Ankaragücü 3 puanı tek golle aldı!

Süper Lig'in 32. haftasında evinde Antalyaspor'u ağırlayan Ankaragücü maçın son bölümünde bulduğu tek gol ile galip geldi. Ligin son sıralarında bulunan Ankaragücü aldığı puan ile rahatladı.

04 Nisan 2021 Pazar 21:16
Ankaragücü 3 puanı tek golle aldı!
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Ligin son sıralarında yer alan ve ligden düşmemek için büyük bir çaba sarf eden Ankara temsilcisi Ankaragücü ligin 32. Haftasında Frafort TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Ankaragücü üç puanı maçın son dakikalarında tek golle aldı. 

Süper Lig’in 32. Haftasında Ankaragücü ile karşılaşan Antalyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz berabere kaldı. Maçın 82. Dakikasında Borven’in golü ile öne geçen Ankara temsilcisi maçtan galip ayrıldı.  

Maçın detayları

 

Stadyum: Eryaman 

Hakemler: Ali Palabıyık, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen 

MKE Ankaragücü kadrosu: Korcan Çelikay, Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Endri Alımlı, İbrahim Akdağ, Lobjanidze, Alper Potuk, Geraldo, Borven 

Frafort TAV Antalyaspor kadrosu: Boffin, Eren Albayrak, Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton, Hakan Özmert (Dk. 32 Doğukan Sinik), Fredy, Podolski, Sidney Sam 

Gol: 82. Dakikada Borven (Ankaragücü) 

 

 



Son Güncelleme: 04.04.2021 21:16
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig32. HaftaAnkaragücüAntalyasporTek GolGalibiyet
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