Ankaragücü 3 puanı tek golle aldı!

Ligin son sıralarında yer alan ve ligden düşmemek için büyük bir çaba sarf eden Ankara temsilcisi Ankaragücü ligin 32. Haftasında Frafort TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Ankaragücü üç puanı maçın son dakikalarında tek golle aldı.
Süper Lig’in 32. Haftasında Ankaragücü ile karşılaşan Antalyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz berabere kaldı. Maçın 82. Dakikasında Borven’in golü ile öne geçen Ankara temsilcisi maçtan galip ayrıldı.
Maçın detayları
Stadyum: Eryaman
Hakemler: Ali Palabıyık, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
MKE Ankaragücü kadrosu: Korcan Çelikay, Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Endri Alımlı, İbrahim Akdağ, Lobjanidze, Alper Potuk, Geraldo, Borven
Frafort TAV Antalyaspor kadrosu: Boffin, Eren Albayrak, Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton, Hakan Özmert (Dk. 32 Doğukan Sinik), Fredy, Podolski, Sidney Sam
Gol: 82. Dakikada Borven (Ankaragücü)