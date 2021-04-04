Ankaragücü 3 puanı tek golle aldı!

Ligin son sıralarında yer alan ve ligden düşmemek için büyük bir çaba sarf eden Ankara temsilcisi Ankaragücü ligin 32. Haftasında Frafort TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Ankaragücü üç puanı maçın son dakikalarında tek golle aldı.