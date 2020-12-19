Ankara derbisi yaklaşıyor! Gençlerbirliği-Ankaragücü ilk 11'i ve maçın hakemi

20 Aralık 2020 Pazar günü Ankara’nın iki takımı karşılaşacak.
Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu olacak
Maçın muhtemel ilk 11’i:
Gençlerbirliği ilk 11
Bo Krıstoffer Nordfeldt
Mattıas Erık Johansson
Halil İbrahim Pehlivan
Arda Kızıldağ
Berat Ayberk Özdemir
Domınık Grzegorz Furman
Soner Dikmen
Sorin Bogdan Stancu
Gıovannı-Guy Yann Sıo
Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza
Floyd Ama Nıno Ayıte
Ankaragücü ilk 11
Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch
Stylıanos Kıtsıou
Zvonımır Sarlıja
Erdi Dikmen
Atila Turan
Atakan Rıdvan Çankaya
Endrı Çekıçı
Ender Aygören
Tıago Mıguel Baıa Pınto
Saba Lobjanıdze
Emre Güral
Son Güncelleme: 19.12.2020 21:42