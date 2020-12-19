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Ankara derbisi yaklaşıyor! Gençlerbirliği-Ankaragücü ilk 11'i ve maçın hakemi

20 Aralık Pazar günü Ankara'da iki ezeli rakip Ankara Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Ankara'nın iki köklü futbol kulübü olan Gençlerbirliği ve Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Bu önemli maç öncesi ilk 11'ler ve maçın hakemi merak edilmeye başlandı.

19 Aralık 2020 Cumartesi 21:42
Ankara derbisi yaklaşıyor! Gençlerbirliği-Ankaragücü ilk 11'i ve maçın hakemi
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20 Aralık 2020 Pazar günü Ankara’nın iki takımı karşılaşacak.

Mücadele saat 13:30’da Ankara Eryaman Stadı’nda düzenlenecek.

Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu olacak

Maçın muhtemel ilk 11’i:

Gençlerbirliği ilk 11

Bo Krıstoffer Nordfeldt

Mattıas Erık Johansson

Halil İbrahim Pehlivan

Arda Kızıldağ

Berat Ayberk Özdemir

Domınık Grzegorz Furman

Soner Dikmen

Sorin Bogdan Stancu

Gıovannı-Guy Yann Sıo

Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza

Floyd Ama Nıno Ayıte

Ankaragücü ilk 11

Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch

Stylıanos Kıtsıou

Zvonımır Sarlıja

Erdi Dikmen

Atila Turan

Atakan Rıdvan Çankaya

Endrı Çekıçı

Ender Aygören

Tıago Mıguel Baıa Pınto

Saba Lobjanıdze

Emre Güral



Son Güncelleme: 19.12.2020 21:42
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Anahtar Kelimeler:
AnkaragücüGençlerbirliği
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