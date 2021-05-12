Ankara Demirspor'lu futbolcular foto muhabirlerine saldırdı

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk ve ligde kalma mücadeleleri büyük bir heyecanla sürerken alt liglerde de bir üst lige çıkma mücadeleleri büyük bir rekabete sahne oluyor. Son olarak Misli.com 2. Lig play-off çeyrek final mücadelesindeileAnkara’da karşı karşıya geldi. Mücadelede istenmeyen olaylar yaşandı. Karşılaşmada 43. dakika oynanırken Ankara Demirspor forması giyen bazı futbolcular kale arkasında görevini yapan foto muhabir kişilere fiziki ve sözlü saldırıda bulundu.

Futbolcu Mustafa kayabaşı, hakim tarafından uyarılmasına rağmen kale arkasında görev yapan basın mensubu kişilere küfür etti. Ancak hakem bu küfrü duyamadığı için oyuncuyu ihraç edemedi. Konuyla ilgili açıklama Ankara Demirspor yöneticileri arasında bulunan Şems Çakıroğlu tarafından geldi. Çakıroğlu futbolcuların az bile yaptığını ve basın mensubu kişilerin bir an önce özür dilemesi gerektiğini söyledim. Yapılan bu açıklamalar daha fazla gerginliğe neden oldu. Olaydan sonra foto muhabiri olan kişiler kendilerine fiziki ve sözlü saldırıda bulunan iki futbolcu hakkında şikayette bulundu. Ankara Demirspor, Kocaelispor maçı 1-1 berabere sona erdi.