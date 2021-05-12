İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...

Ankara Demirspor'lu futbolcular foto muhabirlerine saldırdı

Misli.com 2. Lig play-off çeyrek final karşılaşmasında Ankara Demirspor, Kocaelispor’u konuk etti. Maçın 43. dakikası oynanırken Ankara Demirspor forması giyen futbolcular kale arkasında görev yapan foto muhabirlerine saldırdı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:45
Ankara Demirspor'lu futbolcular foto muhabirlerine saldırdı
Takip Et:

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk ve ligde kalma mücadeleleri büyük bir heyecanla sürerken alt liglerde de bir üst lige çıkma mücadeleleri büyük bir rekabete sahne oluyor. Son olarak Misli.com 2. Lig play-off çeyrek final mücadelesinde Ankara Demirspor ile Kocaelispor Ankara’da karşı karşıya geldi. Mücadelede istenmeyen olaylar yaşandı. Karşılaşmada 43. dakika oynanırken Ankara Demirspor forması giyen bazı futbolcular kale arkasında görevini yapan foto muhabir kişilere fiziki ve sözlü saldırıda bulundu.

Futbolcu Mustafa kayabaşı, hakim tarafından uyarılmasına rağmen kale arkasında görev yapan basın mensubu kişilere küfür etti. Ancak hakem bu küfrü duyamadığı için oyuncuyu ihraç edemedi. Konuyla ilgili açıklama Ankara Demirspor yöneticileri arasında bulunan Şems Çakıroğlu tarafından geldi. Çakıroğlu futbolcuların az bile yaptığını ve basın mensubu kişilerin bir an önce özür dilemesi gerektiğini söyledim. Yapılan bu açıklamalar daha fazla gerginliğe neden oldu. Olaydan sonra foto muhabiri olan kişiler kendilerine fiziki ve sözlü saldırıda bulunan iki futbolcu hakkında şikayette bulundu. Ankara Demirspor, Kocaelispor maçı 1-1 berabere sona erdi.


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ankara DemirsporKocaelispor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karagümrük Maçında Sakatlanan Adem Ljajic Hakkında Açıklama Geldi
Karagümrük Maçında Sakatlanan Adem Ljajic Hakkında Açıklama Geldi
Gençlerbirliği Göztepe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği - Göztepe youtube geniş özeti ve maçın golleri
Gençlerbirliği Göztepe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği - Göztepe youtube geniş özeti ve maçın golleri
Beşiktaş bu akşam şampiyon olabilir mi, bugün belli olacak mı? Süperlig şampiyonluk için tüm senaryolar
Beşiktaş bu akşam şampiyon olabilir mi, bugün belli olacak mı? Süperlig şampiyonluk için tüm senaryolar
BeIN Sport tek maç nasıl alınır? 2021 BeIN sport tek maç fiyatları
BeIN Sport tek maç nasıl alınır? 2021 BeIN sport tek maç fiyatları
Hangi hakem hangi maçı yönetecek? Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler
Hangi hakem hangi maçı yönetecek? Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler
Beşiktaş Karabük maçında hangi oyuncular yok, kimler sakat yada cezalı?
Beşiktaş Karabük maçında hangi oyuncular yok, kimler sakat yada cezalı?

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Kıbrıs 13 Mayıs 2021 neden yok?
Camdaki Kız bu akşam var mı? 13 Mayıs 2021 neden yok?
Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu ortak yayını ne zaman, hangi gün olacak? Jahrein kimdir?
Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman başlar?
Ramazan Bayramı hutbesi 13 Mayıs
Pendik Kaynarca metro inşaatında patlama mı oldu, patlamanın nedeni ne?
Günlük burç yorumları; 13 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
TV yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
2021 yılı muhtaç aileler ve gençlere verilecek maddi destekler nelerdir? Mayıs 2021 tarihinde yararlanılabilecek destekler
Kırmızı Oda dizisinde Mitra ve Vahit’in bağlantısı nedir?
Fox TV Masumiyet dizi tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Engelli sağlık kurulu raporu nasıl yenilenir? 2021 Engelli Sağlık Kurulu Raporu yenileme İşlemleri
Hangi hakem hangi maçı yönetecek? Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler
Uyanış Büyük Selçuklu Sencer Bey kimdir, nasıl öldü?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 13 Mayıs 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
Bim 13 Mayıs 2021 Perşembe indirim broşürü aktüel ürünler listesi
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
MSÜ Hava Harp Okulu öğrenci alımı şartları nelerdir? 2021
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2021 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.