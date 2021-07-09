Andriy Yarmolenko Fenerbahçe’nin teklifini kabul etti

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini gidermek isteyen ve güçlü bir kadro kurmaya çalışan Fenerbahçe’de uzun süredir Andriy Yarmolenko ismi gündemdeydi. Ukrayna basını Yarmolenko’nun Fenerbahçe ile anlaştığını yazdı.

Geçen sezonu sakatlıklar nedeniyle istediği gibi geçiremeyen ve yeniden çıkış yapmak isteyen Yarmolenko forma şansı bulabileceği bir kulübe gitmek istediğini ifade etmişti. Premier Lig’de West Ham forması giyen yıldız oyuncunun maaş yükü nedeniyle gönderilmesi planlıyordu.

Fenerbahçe yönetimi Yarmolenko için görüşmelere başlamış ancak henüz somut bir gelişme yaşanmamıştı. Ukrayna basınında dün akşam çıkan son dakika haberinde Yarmolenko’nun Türkiye’den gelen teklifine olumlu yanıt verdiği yazıldı. Türkiye’den Fenerbahçe’nin de oyuncuyla yakından ilgilendiği biliniyor.

Bonservisine 45 milyon Euro verildi

Ukraynalı yıldız oyuncu yetenekleriyle kendisini kanıtlamış bir isim olarak haberde yer aldı. 2007 yılında Desne kulübünden Dinamo Kiev’e transfer olan ardından 2017 yazında Borussia Dortmund’a 25 milyon Euro bedelle transfer yapan Yarmolenko 1 yıl sonra 20 milyon Euro bedelle West Ham’ın yolunu tutmuştu.