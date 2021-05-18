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anchester United- Villareal maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği UEFA Avrupa Lig final maçı merakla bekleniyor. Manchester United ile Villareal’ın karşılacağı müsabakaya sayılı günler kaldı. Maçın ne zaman ve nerde yayınlanacağı çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Sıkça sorulan soruların cevapları detaylarıyla haberimizde

18 Mayıs 2021 Salı 15:49
anchester United- Villareal maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
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2020-2021 sezonunun final maçı heyecanla bekleniyor. Sahada kozlarını paylaşacak iki takım Manchester United ve Villareal’dir. Avrupa’nın iki numaralı kupası UEFA Avrupa Lig’in oynanacak final maçını kazanan takım Şampiyonlar Liginde yer alacak. Bu nedenle iki takım içinde önemi fazla olan bir müsabaka olacak. Maçı izlemek isteyenlerin nerden izlenir ve şifreli mi soruları hakkında detaylar aşağıdadır.

UEFA Avrupa Lig finali hakkında merak edilenler

Manchester United ile Villareal arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi final maçında 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Polonya'nın Gdańsk kentinde bulunan Gdansk Stadyumundan oynanacak olan mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Maç, beIN Sports Haber kanalından  ve beIN Sports Youtube kanalından yayınlanacak.

Mücadeleyi Fransız hakem Clément Turpin yapacak. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Cyril Gringore yapacak. Maçın dördüncü hakemi Sloven Slavko Vinčić, VAR'da François Letexier, AVAR'da ise Jérôme Brisard ile Benjamin Pages yapacak. Maçın üçüncü asistan hakemi ise Hollandalı Pol van Boekel olacak. 


Son Güncelleme: 18.05.2021 15:49
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Anahtar Kelimeler:
MaçFutbolUEFA
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