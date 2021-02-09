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Anadolu Efes'ten bir galibiyet daha

ING Basketbol Süper Lig'in 21. haftasında Anadolu Efes her zamanki gibi galip geldi. Büyükçekmece Basketbol'un ev sahipliği yaptığı maçta ev sahibi yenilgiye uğradı.

09 Şubat 2021 Salı 22:27
Anadolu Efes'ten bir galibiyet daha
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ING Basketbol Süper Lig'de 21. haftada galibiyetine devam eden Anadolu Efes konuk olduğu Büyükçekmece Basketbol'u kendi salonunda yendi. 21 haftada 21 galibiyet kazanan Anadolu Efes 94-83 skor ile maçı bitirdi. 

Büyükçekmece Basketbol'a ait Gazenfer Bilge salonunda yapılan ve misafir olarak gelen lacivert beyazlı takımın maçın ilk yarısında skor 45-36 ile bitirmesinin ardından son periyotta 22 sayı daha fark attı. 

Maçın sonlarına doğru rotasyon yapan Anadolu Efes maç skorunun farkının azalmasına rağmen 21. haftada galibiyetini sürdürerek salondan ayrıldı. Lacivert beyazlılar 21. haftayı da yenilgiye uğramadan bitirirken, Büyükçekmece Basketbol takımı 14. kez yenilgiye uğradı. 

Gazenfer Bilge salonunda hakem olarak Özlem Yalman, Ziya Özorhon ve Hüseyin Çelik'in yer aldığı maçta her iki takımının oyuncuları şu şekildedir:

Büyükçekmece Basketbol:

 Gabriel 17, Anderson 2, Ömer Utku Al 9, Klobucar 13, Oliver 17, Eldridge 19, Mert Celep 6, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Bekir Sabri Karlı

Anadolu Efes:

Beaubois 12, Singleton 19, Ahmet Buğrahan Tuncer 13, Anderson 14, Dunston 12, Micic 13, Sertaç Şanlı 7, Erten Gazi 3, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir 1

Birinci periyotta 19-21 olan maç, devre arasında 36-45 ve üçüncü periyotta ise 60-72 olarak devam etti. 



Son Güncelleme: 09.02.2021 22:27
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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efesıng Basketbol Süper LigBüyükçekmece Basketbol
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