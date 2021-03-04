Anadolu Efes Valencia maçı canlı izle! Anadolu Efes Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes-Valencia maçını canlı ve şifresiz izlemek isteyen vatandaşlar Anadolu Efes-Valencia karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merakla araştırıyor.

Anadolu Efes Valencia karşılaşması için geri sayım başladı. Euroleague’deki 2 temsilcimizden birisi olan Anadolu Efes, son oynadığı 8 maçından 7 galibiyetle ayrıldı. Bu akşamki Valencia karşılaşmasında da güzel çıkışına devam etmek istiyor. Herkes Anadolu Efes Valencia maçının en zaman olduğunu ve saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağını merakla araştırıyor.

Basketbol THY Avrupa Ligi 27. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:30'da İspanyol ekibi Valencia'yı konuk ediyor. Lig’deki çıkışını sürdürmek isteyen temsilcimiz, galibiyet almaktan başka bir şeyi düşünmüyor.

Anadolu Efes-Valencia maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Anadolu Efes-Valencia karşılaşması bu akşam saat 20:30’da oynanmaya başlayacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenler BeIN Sports Haber kanalından maçı canlı ve naklen izleyebilecek.

Anadolu Efes takımının 712. Maçı!

Anadolu Efes, Olympiakos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 712. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynamış olduğu 711 karşılaşmada 403 galibiyet ve 308 yenilgiyle karşılaşmalara çıkmaya devam ediyor.