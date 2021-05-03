Anadolu Efes - Real Madrid saat kaçta, hangi kanalda?

Turkish Airlines Euroleague’de çeyrek finale kalan Anadolu Efes,Real Madrid ile eşleşti. İstanbul’dak ilk maçı Anadolu Efes 90-63 kazandı. İkinci maçta ise 91-68 ile kazanan gene Anadolu Efes oldu. Seride 2-0 öne geçen Anadolu Efes, 3.maçta 80-76’lık skorla maçı kaybetti. Serinin 4.maçında kazanan gene 82-76’lık skorla Real Madrid oldu. Seride durum 2-2’ye geldi. Serinin son maçı İstanbul’da oynanacak. Anadolu Efes-Real Madrid maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Anadolu Efes-Real Madrid maçı 4 Mayıs Salı günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 19:45’te oynanacak. Maçın hakemleri, Matej Boltauzer,Fenando Rocha,Uros Nikolic oldu.

Maç Bein Connect hesaplarından da izlenebilecek. Maçın Bein Sports Haber ekranlarından izlenebilecek.