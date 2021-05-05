Anadolu Efes-Real Madrid karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes-Real Madrid maçının saati ve kanalı

THY’te play-off heyecanı sürüyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko’nun elenmesinin ardından tek temsilcimiz kalan, bu akşam Final-Four için parkeye çıkıyor. Evinde’i ağırlayacak olan Efes, karşılaşmayı kazanması halinde adını son 4 takım arasına yazdıracak. Anadolu Efes karşılaşmadan mağlup ayrılması halinde ise kupaya veda eden ekip olacak. Peki, Anadolu Efes ile Real Madrid arasında oynanacak plaf-off 5. maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Basketbol tutkunlarının sıkça araştırdığı bu sorunun cevabına haberimizde yer verdik. İşte Anadolu Efes-Real Madrid maçının kanalı ve saati...

Anadolu Efes ile Real Madrid’in karşı karşıya geleceği 5. maç saat 19:45’te başlayacak. Maç hem beIN Sports 3’ten hem de beIN Sports Haber’den izleyici ile buluşacak. Maçı şifresiz izlemek isteyen izleyiciler, beIN Sports Haber’den canlı bir şekilde maçı takip edebilir.