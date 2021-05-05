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Anadolu Efes-Real Madrid karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda?

THY Euroleague’te son 8 heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Temsilcimiz Anadolu Efes ile Real Madrid’in karşı karşıya geleceği maç, basketbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, bu önemli karşılaşma saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtı...

05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:25
Anadolu Efes-Real Madrid karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda?
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THY Euroleague’te play-off heyecanı sürüyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko’nun elenmesinin ardından tek temsilcimiz kalan Anadolu Efes, bu akşam Final-Four için parkeye çıkıyor. Evinde Real Madrid’i ağırlayacak olan Efes, karşılaşmayı kazanması halinde adını son 4 takım arasına yazdıracak. Anadolu Efes karşılaşmadan mağlup ayrılması halinde ise kupaya veda eden ekip olacak. Peki, Anadolu Efes ile Real Madrid arasında oynanacak plaf-off 5. maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Basketbol tutkunlarının sıkça araştırdığı bu sorunun cevabına haberimizde yer verdik. İşte Anadolu Efes-Real Madrid maçının kanalı ve saati...

Anadolu Efes-Real Madrid maçının saati ve kanalı

Anadolu Efes ile Real Madrid’in karşı karşıya geleceği 5. maç saat 19:45’te başlayacak. Maç hem beIN Sports 3’ten hem de beIN Sports Haber’den izleyici ile buluşacak. Maçı şifresiz izlemek isteyen izleyiciler, beIN Sports Haber’den canlı bir şekilde maçı takip edebilir.




Son Güncelleme: 05.05.2021 09:25
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Anahtar Kelimeler:
EuroLeagueAnadolu EfesReal Madrid
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