Anadolu Efes, Kızılyıldız karşısında zorlanmadı: 86-72

THY Euroleague’in 22. haftasında Anadolu Efes ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadele saat 19:00’da başladı. Son maçını kaybeden Anadolu Efes, Kızılyıldız karşısında zorlanmadı ve bu sezonki 12. galibiyetini aldı. Kızılyıldız’ı 86-72’lik skorla geçen temsilcimizde, Larkin 23 sayı atarak maçın en skoreri oldu. Larkin’in ardından Micic 13, Sertaç 12, Beaubois 11, Simon 10 sayıyla oynayarak Anadolu Efes’e galibiyeti getirdiler.

Deplasman ekibi Kızılyıldız’da ise Dobric ve Davidovac 12’şer sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldular.

Bu sonuçla 12. galibiyetini alan temsilcimiz, 8. sırada kendine yer buldu.