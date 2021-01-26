İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!

Anadolu Efes, Kızılyıldız karşısında zorlanmadı: 86-72

THY Euroleague’de 22. hafta karşılaşmaları, bugün oynanan mücadelelerle başladı. Günün ilk maçında temsilcimiz Anadolu Efes, evinde Kızılyıldız’ı ağırladı. Mücadeleyi zorlanmadan kazanan Anadolu Efes, 12. galibiyetini aldı.

26 Ocak 2021 Salı 22:08
Anadolu Efes, Kızılyıldız karşısında zorlanmadı: 86-72
Takip Et:

THY Euroleague’in 22. haftasında Anadolu Efes ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadele saat 19:00’da başladı. Son maçını kaybeden Anadolu Efes, Kızılyıldız karşısında zorlanmadı ve bu sezonki 12. galibiyetini aldı. Kızılyıldız’ı 86-72’lik skorla geçen temsilcimizde, Larkin 23 sayı atarak maçın en skoreri oldu. Larkin’in ardından Micic 13, Sertaç 12, Beaubois 11, Simon 10 sayıyla oynayarak Anadolu Efes’e galibiyeti getirdiler.

Deplasman ekibi Kızılyıldız’da ise Dobric ve Davidovac 12’şer sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldular.

Bu sonuçla 12. galibiyetini alan temsilcimiz, 8. sırada kendine yer buldu.



Son Güncelleme: 26.01.2021 22:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EuroLeagueAnadolu EfesKızılyıldızLarkin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Konyaspor'a kiraladı
Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Konyaspor'a kiraladı
Mesut Özil'in imza törenine rekor sayıda basın mensubu katılacak
Mesut Özil'in imza törenine rekor sayıda basın mensubu katılacak
Mesut Özil'in imza törenine basın mensuplarından büyük ilgi!
Mesut Özil'in imza törenine basın mensuplarından büyük ilgi!
Galatasaray Luyindama'yı satarak transfer bütçesi oluşturacak
Galatasaray Luyindama'yı satarak transfer bütçesi oluşturacak
Seri, gemileri yaktı! Galatasaray'a geliyor
Seri, gemileri yaktı! Galatasaray'a geliyor
Galatasaray sağ bek DeAndre Yedlin'i gündemine aldı
Galatasaray sağ bek DeAndre Yedlin'i gündemine aldı

Popüler Haberler

Sgk cenaze yardımı kimlere verilir? 2021 sgk cenaze yardım parası miktarı
PTT'denö özel borç transfer ve yapılandırma kredisi Ocak 2021
Fox TV Hepsi Benim yarışması başvuru formu
4/D işçileri ve taşeronda asgari ücret maaş zammı, enflasyon farkı ödenmesi yapılacak mı? Taşerona ne kadar zam yapılacak?
Nejat İşler, Çukur'dan ayrıldı!
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası ve şartları 2021
İSG devlet teşvik başvuruları nasıl yapılır? 2021
Akrep dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
BioNTech aşısından sevindiren haber
3 Adam yeniden mi başlayacak? 3 Adam Talk Show ne zaman başlayacak?
Kefaret Nil diziden neden ayrılıyor, neden yok? Ege Kökenli diziye veda ediyor
Titans 2. Sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Titans yeni sezon tarihi belli oldu!
Banka kredi kartı borç yapılandırma işlemi nasıl yapılır, müşterilerden hangi şartları istiyor? Kredi kartı borç yapılandırma konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar
İş hayatında profesyonel olmak için uyulması gereken 10 kural
E-devlet'den kredi notu sorgulama ve banka kredi puanı sorgulama 2021
E-Devlet ile Sosyal Yardım Parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Sosyal yardım maddi destek başvuru şartları
Maddi desteğe ihtiyacı olan kişilere kaymakamlık yardımları başladı!
10.000 TL yaz tatili kredisi faiz oranları güncellendi! Garanti BBVA ile tatil kredisi faiz oranları ve şartları
Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?
2021 ÖTV indirimi var mı? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? Sıfır araçlar ne zaman gelecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.