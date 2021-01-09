Anadolu Efes, Fransa'dan galibiyetle ayrıldı! Asvel 80-102 Anadolu Efes

THY Euroleague’nin 18. haftasında, Asvel ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Fransa’da oynanan mücadeleyi temsilcimiz Anadolu Efes, 80-102 kazandı. Bu sezon 9. galibiyetini alan Anadolu Efes, haftayı 11. sırada tamamladı. Temsilcimiz Anadolu Efes’te, Micic 23 sayı atarak maçın en skorer ismi oldu. Larkin ve Singleton 16’şar sayıyla, Micic’ten sonra en çok sayı atan oyuncularımız oldu.

Ev sahibi Asvel ise bu sezonki 12. mağlubiyetini aldı. 17. sırada bulunan Asvel’de, Norris Cole 22 sayı atarak takımının en skorer ismi oldu.

Temsilcimiz Anadolu Efes sıradaki maçını, 12 Ocak Salı günü saat 20:30’da Alba Berlin ile oynayacak. Mücadeleye, Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.