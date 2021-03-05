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Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya sahayı dar etti

EuroLeague temsilcimiz Anadolu Efes, Rusya’nın güçlü temsilcisi CSKA Moskova’ya karşı 30 sayılık bir galibiyet aldı. Bu sonuç basında geniş yankı buldu.

05 Mart 2021 Cuma 11:48
Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya sahayı dar etti
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Türk Hava Yolları EuroLeague’de ülkemizi temsil eden basketbol takımı Anadolu Efes, Rusya’nın ve Avrupa’nın en büyük takımlarından CSKA Moskova’ya karşı 30 sayı farkla büyük bir galibiyet almayı başardı. Euro ligin 27. haftasında İstanbul’de güçlü Avrupa takımı CSKA Moskova’yı ağırlayan Anadolu Efes, mücadeleyi 30 sayı farkla kazanarak üst üste altıncı galibiyetini almayı başardı. Bu galibiyet Rus basınında geniş yankı uyandırdı. Anadolu Efes, Rus rakibine Rusya’da 35 sayı farkla yenilmişti. Bu mücadeleye güçlü bir şekilde hazırlanan temsilcimiz güçlü rakibini 30 sayı farkla girmeyi başararak büyük bir galibiyete imza attı ve rövanşı almış oldu. Temsilcimize Avrupa kupalarında başarılar diliyor, dörtlü final yolunda kendilerini tebrik ediyoruz.



Son Güncelleme: 05.03.2021 11:48
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Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesCSKA Moskova
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