Anadolu Efes, Barcelona deplasmanında kazanmasını bildi: 86-88

THY’de heyecan giderek artıyor. Ligin 24. haftasında temsilcimiz, ligin en kaliteli kadrosuna sahip olan’ya konuk oldu. Son periyodu oldukça çekişmeli geçen karşılaşmayı temsilcimiz 86-88 kazanarak, önemli bir galibiyet elde etti. Temsilcimizde26 sayıyla maçın en skoreri olurken,19, Sertaç 12 , Singleton 13 sayıyla Micic’e eşlik etti. Barcelona’da ise Mirotic 24 sayı atarak takımının en skorer ismi oldu.

Bu sonuçla 13. galibiyetini alan Anadolu Efes, 7. sıraya yükseldi. Barcelona ise kaybetmesine rağmen liderlik koltuğunu bırakmadı.