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Anadolu Efes, Barcelona deplasmanında kazanmasını bildi: 86-88

THY Euroleague’de 24. hafta karşılaşmaları bugün oynanan mücadelelerle başladı. Günün ve haftanın en önemli karşılaşmalarından bir tanesinde temsilcimiz Anadolu Efes ile ligin güçlü ekibi Barcelona karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Anadolu Efes rakibini 86-88 yenerek çok kritik bir galibiyet aldı.

05 Şubat 2021 Cuma 02:00
Anadolu Efes, Barcelona deplasmanında kazanmasını bildi: 86-88
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THY Euroleague’de heyecan giderek artıyor. Ligin 24. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, ligin en kaliteli kadrosuna sahip olan Barcelona’ya konuk oldu. Son periyodu oldukça çekişmeli geçen karşılaşmayı temsilcimiz 86-88 kazanarak, önemli bir galibiyet elde etti. Temsilcimizde Micic 26 sayıyla maçın en skoreri olurken, Larkin 19, Sertaç 12 , Singleton 13 sayıyla Micic’e eşlik etti. Barcelona’da ise Mirotic 24 sayı atarak takımının en skorer ismi oldu.

Bu sonuçla 13. galibiyetini alan Anadolu Efes, 7. sıraya yükseldi. Barcelona ise kaybetmesine rağmen liderlik koltuğunu bırakmadı.



Son Güncelleme: 05.02.2021 02:00
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Anahtar Kelimeler:
EuroLeagueAnadolu EfesBarcelonaMicicLarkin
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