Anadolu Efes Almanya'ya gitti

Son dönemlerde basketbol konusunda çok büyük adımlar atan ve ülkemizi Avrupa’da başarılı bir şekilde temsil eden İzmir ekibi, EuroLeague heyecanı için’ya gitti. Son olarak İspanya’nın en güçlü takımları arasında yer alan ve her yıl Avrupa kupalarında şampiyonluk hedefleyen kraliyet takımı Real Madrid ile karşılaşan ve bu takımın hüsrana uğratan Anadolu Efes final oynama hakkına sahip oldu.

Finallerde ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etmek isteyen takımın temsilcileri Avrupa’nın en önemli takımları haline geldiklerini, final müsabakalarında başarılı olan taraf olmayı umduklarını, Türkiye’yi Avrupa’da en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceklerini ifade etti. Lacivert beyazlı takımın oyuncuları Avrupa kupasını Türkiye getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Bu kapsamda ülkemizi Avrupa’da başarılı bir şekilde temsil edip basketbola sunmuş olduğu katkılardan dolayı temsilcimiz Anadolu Efes basketbol takımına başarılar diliyor, kupanın ülkemize gelmesini umuyoruz.