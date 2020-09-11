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Amerika Açık Tek Kadınlarda finalin adı Naomi Osaka ve Victoria Azarenka oldu

Amerika Açık Tenis Turnuvası’nda Tek Kadınlar finalinin adı belli oldu. Japon tenisçi Naomi Osaka Jennifer Brady’i eleyerek Victoria Azarenka’nın rakibi oldu. Azarenka yarı finalde Serena Williams’ı eledi.

11 Eylül 2020 Cuma 19:22
Amerika Açık Tek Kadınlarda finalin adı Naomi Osaka ve Victoria Azarenka oldu
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Amerika Açık Tenis Tunuvası’nda 11. Günün karşılaşmaları oynandı. Tek kadınlar yarı final maçlarının ardından finale kalan isimler belli oldu.

2018 yılında şampiyon olan 4 numaralı seri başı Osaka yarı finalde 28 numaralı seri başı Jennifer Brady’i 2-1 yenerek kariyerinde 2. Kez Amerika Açık’ta finale çıkmayı başardı.


Günün diğer karşılaşmasında ise dünya sıralamasında 27. Sırada bulunan Victoria Azarenka, 24. Grand Slam şampiyonluğunu isteyen Serena Williams ile karşılaştı. Azarenka zorlu rakibi karşısında 2-1’lik skorla kazanırken adını finale yazdırdı.

11. gün karşılaşmaları sonucunda tek kadınlarda adını finale yazdıran iki isim Osaka ve Azarenka oldu.

12. gün programı

Tunuvanın 12. Gününde tek erkekler yarı final maçları oynanacak. 4. Grand Slam finalini isteyen Dominic Thiem geçen yılın finalisti Daniil Medvedev ile karşılaşırken, diğer yarı final mücadelesinde Alexander Zverev ile Pablo Carreno Busta karşılaşacak.



Son Güncelleme: 11.09.2020 19:22
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Anahtar Kelimeler:
Naomi OsakaVictoria AzarenkaABD Açık Tenis
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