Amerika Açık Tek Kadınlarda finalin adı Naomi Osaka ve Victoria Azarenka oldu

Amerika Açık Tenis Tunuvası’nda 11. Günün karşılaşmaları oynandı. Tek kadınlar yarı final maçlarının ardından finale kalan isimler belli oldu.
2018 yılında şampiyon olan 4 numaralı seri başı Osaka yarı finalde 28 numaralı seri başı Jennifer Brady’i 2-1 yenerek kariyerinde 2. Kez Amerika Açık’ta finale çıkmayı başardı.
11. gün karşılaşmaları sonucunda tek kadınlarda adını finale yazdıran iki isim Osaka ve Azarenka oldu.
12. gün programı
Tunuvanın 12. Gününde tek erkekler yarı final maçları oynanacak. 4. Grand Slam finalini isteyen Dominic Thiem geçen yılın finalisti Daniil Medvedev ile karşılaşırken, diğer yarı final mücadelesinde Alexander Zverev ile Pablo Carreno Busta karşılaşacak.
Son Güncelleme: 11.09.2020 19:22