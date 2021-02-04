Amedspor,Hekimoğlu Trabzon'u 3-2 yendi

Tff 2.lig beyaz grubunda bulunanevinde Hekimoğlu Trabzon takımını ağırladı.Amedspor sahadan 3-2 ‘lik skorla ayrıldı.Maçın gollerini 10.dakikada Amedspor’dan Sinan Akaydın attığı penaltı ile takımını 1-0 öne geçirdi.Beraberlik golü 49.dakika Burhan Eşer’in golü ile geldi.58.dakika deplasman takımı Musa Caner Aktaş golünü atarak takımını 2-1 öne geçirmiş oldu.Amedspor 72 ve 90.dakikalarda Yusuf Yağmur’un attığı 2 gol ile sahadan 3-2 ‘lik skorla ayrıldı.Önemli bir 3 puan elde etmiş oldular.