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Altınordu - Samsunspor maçı kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1.Lig'den Süper Lig'e geçmek için mücadele eden takımlar için yarış heyecanı devam ediyor. Altınordu ve Samsunspor maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. Daha önce iki kez beraberlikle sonuçlanan karşılaşmaların ardından bu sefer maçın sonucunun ne olacağı da merak edilenler arasında yer alıyor. Altınordu-Samsunspor maçının ne zaman ve hangi kanalda olacağı da taraftarlar tarafından araştırılıyor. Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

18 Mayıs 2021 Salı 13:51
Altınordu - Samsunspor maçı kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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Altınordu- Samsunspor karşılaşması ne zaman? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig’den Süper Lig’e geçecek olan son takımın belirleneceği play-off etabında yarı final heyecanı devam ediyor. Altınordu-Samsunspor maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. Maçın hangi kanalda ve ne zaman yapılacağı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bonova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanacak maçta, Abdülkadir Bitigen hakem olarak yer alacak. Lig’de sezonu 6. olarak bitiren Altınordu’nun karşılaşacağı takım Yılport Samsunspor olacak. Samsunspor Süper Lig’e yükselme şansını averaj ile kaybetmişti. Peki merak edilen karşılaşma ne zaman gerçekleşecek?

Altınordu- Samsunspor maçı ne zaman oynanacak?

18 Mayıs Salı günü akşam saat 18.00’da Bonova Aziz Stadı’nda gerçekleşecek olan karşılaşma, taraftarları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Maç TRT kanalında yayınlanacak. Takımlar arasında daha önce yapılan maçlarda skorlar 1-1 ve 0-0 olarak eşitlik ile sonuçlanmıştı. Rönavş ise 22 Mayıs tarihinde akşam 21.00’da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda gerçekleşecek.


Son Güncelleme: 18.05.2021 13:51
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Anahtar Kelimeler:
AltınorduSamsunsporMaç
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