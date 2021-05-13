İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...

Altınordu, play-off’a katılmayı başardı

Tamamı yerli oyunculardan oluşan TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, play-off’a katılmayı başardı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Barış Orhunbilge, bu başarının bir devrim olduğunu söyledi.

13 Mayıs 2021 Perşembe 12:51
Altınordu, play-off’a katılmayı başardı
Takip Et:

TFF birincilik ekipleri arasında gerek kadrosuyla gerek yetiştirdi oyuncularla dikkatleri üzerine çekmeye başlayan İzmir takımı altın Ordu, TFF 1. Lig play-off müsabakalarına katılmayı başararak büyük bir başarıya imza attı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan altın Ordu başkanvekili Barış Orhunbilge, bu başarının bir devrim olduğunu ifade etti.

Orhunbilge, bu olayın Türk futbolu adına çok önemli bir başarı olduğunu, gençlerine fırsat veren bir takımın Böyle bir başarı elde etmesinde emeği geçenleri kutladığını, ayrıca 50 yıldır süper lige çıkamadıklarını, bu sezon Süper Lig hasretine son vermek istediklerini, edilmiş olduğumuz tecrübeler ve sportif başarı sayesinde artık Türk futbolunda hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını insanlara göstermiş olduklarını, tamamen Türk futbolculardan oluşan takımın en yerli ve milli takım olduğunu ifade etti.


Son Güncelleme: 13.05.2021 12:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AltınorduTFF 1. Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? FB'nin son şampiyonluğu hangi tarihte?
Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? FB'nin son şampiyonluğu hangi tarihte?
Süper Lig şampiyonu ne kadar gelir elde ediyor? Süper Lig 1. 2. ve 3. takımlar ne kadar para alacak?
Süper Lig şampiyonu ne kadar gelir elde ediyor? Süper Lig 1. 2. ve 3. takımlar ne kadar para alacak?
Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA 29 Mayıs Şampiyonlar Ligi finali neden alındı? Şampiyonlar Ligi final maçı nerede oynanacak?
UEFA 29 Mayıs Şampiyonlar Ligi finali neden alındı? Şampiyonlar Ligi final maçı nerede oynanacak?
Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e Övgüler
Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e Övgüler
Karagümrük Maçında Sakatlanan Adem Ljajic Hakkında Açıklama Geldi
Karagümrük Maçında Sakatlanan Adem Ljajic Hakkında Açıklama Geldi

Popüler Haberler

Emanet dizisi Cansu kimdir? Rüya Coriç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 13 Mayıs 2021 Perşembe
Emanet 179. bölüm Kanal 7 canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Mucize Doktor 62. bölüm Fox TV canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm ATV canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
Saygı dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor?
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
2021 Temmuz'da SSK Bağ-Kur memur ve memur emekliler ne kadar maaş alacak?
BİM açık mı? BİM saat kaçta kapanıyor? 13 Mayıs BİM açılış saati? A 101 ŞOK Migros BİM çalışma saatleri
Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? FB'nin son şampiyonluğu hangi tarihte?
Promosyon ödemesinden kimler yararlanabilir? 2021 Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Bim 13 Mayıs 2021 Perşembe indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Ziraat Bankası kredi başvurularında hangi kanallar kullanılmaktadır?
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval orucu hükmü
12 Mayıs 2021 Çarşamba Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba Dünya genelinde vaka sayısı
Hande Kazanova nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar
Tesla Bitcoin ödemelerini askıya alınca Bitcoin ne kadar oldu?
AVM'ler açık mı, bayramda açık olacak mı?
Bayramda alkol satışı yasak mı? Bakkallarda ve tekel bayilerinde alkol satışı yapılıyor mu? Alkol satış yasağı ne zaman kalkacak?
Seksenler dizisi Sibel kimdir? Cansın Özyosun yer aldığı dizi ve film yapımları
Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak, bitiyor mu? Final sezonu için Netflix Twitter hesabından açıklama!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.