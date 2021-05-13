Altınordu, play-off’a katılmayı başardı

TFF birincilik ekipleri arasında gerek kadrosuyla gerek yetiştirdi oyuncularla dikkatleri üzerine çekmeye başlayan İzmir takımı altın Ordu, TFF 1. Lig play-off müsabakalarına katılmayı başararak büyük bir başarıya imza attı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan altın Ordu başkanvekili Barış Orhunbilge, bu başarının bir devrim olduğunu ifade etti.

Orhunbilge, bu olayın Türk futbolu adına çok önemli bir başarı olduğunu, gençlerine fırsat veren bir takımın Böyle bir başarı elde etmesinde emeği geçenleri kutladığını, ayrıca 50 yıldır süper lige çıkamadıklarını, bu sezon Süper Lig hasretine son vermek istediklerini, edilmiş olduğumuz tecrübeler ve sportif başarı sayesinde artık Türk futbolunda hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını insanlara göstermiş olduklarını, tamamen Türk futbolculardan oluşan takımın en yerli ve milli takım olduğunu ifade etti.