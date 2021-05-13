Altınordu, play-off’a katılmayı başardı

Orhunbilge, bu olayın Türk futbolu adına çok önemli bir başarı olduğunu, gençlerine fırsat veren bir takımın Böyle bir başarı elde etmesinde emeği geçenleri kutladığını, ayrıca 50 yıldır süper lige çıkamadıklarını, bu sezon Süper Lig hasretine son vermek istediklerini, edilmiş olduğumuz tecrübeler ve sportif başarı sayesinde artık Türk futbolunda hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını insanlara göstermiş olduklarını, tamamen Türk futbolculardan oluşan takımın en yerli ve milli takım olduğunu ifade etti.
Son Güncelleme: 13.05.2021 12:51